На базе госпиталя «Лапино» в Одинцовском округе построят Центр Онкотераностики

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Реализовывать проект будет ООО «ХАВЕН», входящее в Группу компаний «Мать и дитя».
Реализация данного проекта на территории Подмосковья поможет создать 130 новых рабочих мест.
«Группа компаний «Мать и дитя» пришла в Подмосковье более 10 лет назад. Сегодня «Лапино» – не просто клиника, а целый медицинский кластер с 3 корпусами и площадью более 65 тыс. кв. метров, где работают лучшие врачи, и доступны прогрессивные методы лечения. Здесь медицина для всей семьи, причем на уровне мировых стандартов», — отметил Андрей Воробьев.На базе нового Центра Онкотераностики, пациентов с онкологией будут лечить современными методами ядерной медицины.
Новый Центр будет работать в том числе, по системе ОМС.
Директор по развитию ООО «ХАВЕН» Татьяна Патрушева отметила, что подмосковный регион один из самых быстро развивающихся в РФ с положительным инвестиционным климатом.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2023 губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом и представил ему Центр искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.