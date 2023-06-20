На базе комплекса «Кезеной-Ам» состоится спортивно-туристический фестиваль «Open Chechnya»

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С 28 по 31 июля 2023 года на базе спортивно-туристического комплекса «Кезеной-Ам» планируется проведение Всероссийского спортивно-туристического фестиваля «Open Chechnya»
Фестиваль нацелен на развитие туризма и поддержание здорового образа жизни, создание командного духа среди участников, привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом, а также развития и укрепления межрегиональных отношений в молодежной среде. Организатором мероприятия выступает выступает Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, сообщает ведомство.
В Фестивале могут принимать участие ученики высших и средних специальных учебных заведений, активисты молодежных общественных организаций, проживающие на территории России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Помимо этого, в рамках Фестиваля пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором могут принимать участие участники Фестиваля.
Для участия в Фестивале надо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и оставить заявку до 18 июля текущего года.
Ранее сообщали, что в РСТ рассказали о плюсах отдыха в Грузии.
В Фестивале могут принимать участие ученики высших и средних специальных учебных заведений, активисты молодежных общественных организаций, проживающие на территории России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Помимо этого, в рамках Фестиваля пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором могут принимать участие участники Фестиваля.
Ранее сообщали, что в РСТ рассказали о плюсах отдыха в Грузии.
Дана Игумнова