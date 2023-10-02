На Белорусском вокзале открыли два объекта инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4

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«Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, сходы на платформы оборудованы эскалаторами и лифтами. Всего в ходе подготовки к запуску МЦД-4 на вокзале построили три новые платформы для приёма и отправки поездов МЦД, пригородных электричек и аэроэкспрессов – две береговые и островную», – уточнили в пресс-службе.Как пояснили в министерстве, на островной платформе возможна пересадка пассажиров между двумя диаметрами без перехода. Береговая платформа, которая ранее располагалась напротив жилого дома, смещена в сторону остановки Беговая, а площадка у дома благоустроена.
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