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На Белорусском вокзале открыли два объекта инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4

02 октября 2023, 16:45
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

На Белорусском вокзале открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель, который обеспечит проход на платформы МЦД-1 и МЦД-4. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.

«Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных, сходы на платформы оборудованы эскалаторами и лифтами. Всего в ходе подготовки к запуску МЦД-4 на вокзале построили три новые платформы для приёма и отправки поездов МЦД, пригородных электричек и аэроэкспрессов – две береговые и островную», – уточнили в пресс-службе.
Как пояснили в министерстве, на островной платформе возможна пересадка пассажиров между двумя диаметрами без перехода. Береговая платформа, которая ранее располагалась напротив жилого дома, смещена в сторону остановки Беговая, а площадка у дома благоустроена.

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#подмосковье
#московская область
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Украинского олигарха Коломойского* внесли в список террористов и экстремистов
02 октября 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, говорится в соответствующем документе, опубликованном в открытом доступе.
«Коломойский* Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР», - сообщается в документе Росфинмониторинга. 

По информации из открытых источников, Коломойский* – основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины (2020) с состоянием в 1 млрд долларов.

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*Признан экстремистом на территории РФ
#украина
#бизнес
#террористы
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В Красногорске продолжается строительство школы в ЖК «Пятницкие кварталы»
02 октября 2023, 17:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорска

В мае 2022 года в рамках национального проекта «Образование» была заложена капсула в основание строительства школы на 825 мест, площадью свыше 15 000 квадратных метров.
Над объектом трудятся более 100 человек и 10 единиц техники. Идёт устройство внутренних и наружных инженерных систем, кровли, фасада, разработка котлована для устройства теплосети и т.д. На текущий момент школа готова на 38%. Об этом сообщила администрация городского округа Красногорск.

Глава городского округа Красногорска Дмитрий Волков отметил, что строительство идёт в хорошем темпе.
 
«И опережающие темпы строительства дают основания, что 1 сентября 2024 года мы откроем ее вместе с нашими родителями и ребятишками. Очень важна и та обратная связь, которую дают нам уважаемые жители. И в этом ключе ведем совместный мониторинг, учитывая все замечания и пожелания», - подчеркнул Волков.

Стоит отметить, что помимо современного здания, школа будет оснащена открытым стадионом, где по программе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева смогут заниматься все желающие.
 
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Экстренную социальную помощь в Подмосковье можно оформить электронно
02 октября 2023, 17:24

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Если у жителя возникла трудная жизненная ситуация, он может рассчитывать на социальную помощь от правительства региона.
Узнать подробнее о сумме выплаты можно на сайте.  

«Ещё одну услугу мы сделали удобной. Подмосковным жителям стало проще оформить экстренную соцпомощь. Больше не нужно идти в МФЦ для подачи заявления, теперь это можно сделать из дома на регпортале госуслуг. Ответ придет в течение 25 дней в личный кабинет», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Такую выплату гражданин может получить один раз в год. 

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До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей.

В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде.

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#льготы
#выплаты
#мфц
#жители
#министр
#дома
#людмила болатаева
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В Мытищах построили детсад на 250 мест
02 октября 2023, 17:21

Фото: Главгосстройнадзор МО

В мытищинском микрорайоне 25А завершили строительство детского сада на 250 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, который выдал зданию заключение о соответствии проектной документации.
Детсад рассчитан на 12 групп. Площадь здания составляет 3,6 тыс кв м. В нём предусмотрен медицинский блок, где будут работать логопед и психолог. Есть пищеблок, зал для музыкальных занятий, спортзал, а также административные помещения. 
 
На прилегающей территории установили теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, провели благоустройство и озеленение.
 
Новый объект построен на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Застройщиком выступала администрация городского округа.
 
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#главгосстройнадзор мо
#строительство
#детский сад
#детсад
#мытищи
#московская область
#подмосковье
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Подмосковным пенсионерам провели урок финансовой грамотности
02 октября 2023, 17:08

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Для участников областной программы «Активное долголетие», представителей местного отделения Всероссийского общества слепых и общества инвалидов состоялся урок финансовой грамотности.

Урок финансовой грамотности был приурочен ко Дню бабушек и дедушек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Представители Орехово-Зуевского филиала Сбербанка Екатерина Поликарпова и Ирина Белохвост рассказали подмосковным пенсионерам об удобствах при использовании банковских карт и мерах предосторожности при этом. 

«Не переводите никуда деньги — простая истина, которая поможет сохранить ваши средства в целостности и сохранности», — рассказали спикеры мероприятия пенсионерам. 


Также, спикеры рассказали о частых уловках мошенников и предостерегли пенсионеров от попадания на эти уловки.

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#пенсия
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Общегородской субботник проведут 21 октября в Петербурге
02 октября 2023, 17:04

Фото: iStock/Maksym Belchenko

В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что весь октябрь специалисты будут подготавливать город к зиме: отмывать фасады, обновлять оборудование на спортивных и детских площадках, проводить различные акции. 21 октября в Петербурге пройдет общегородской субботник. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Большую надежду возлагаем на участников субботника, в частности на ГУП «ТЭК СПб», которое регулярно приезжает к нам большим коллективом. Они работают под музыку, у них все получается организованно и весело», — цитирует «Петербургский дневник» директора Московского парка Победы Петра Ганиша.

Сообщается, что в рамках субботника будут задействованы 452 подметальные машины, 538 поливалок и 300 комбайнов и тракторов. Также планируется отмыть порядка 630 фасадов, высадить 8 тысяч кустарников и 1400 деревьев.

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Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон

В Подмосковье началось голосование по созданию тротуаров на региональных дорогах

#подмосковье
#голосование
#машины
#уборка
#деревья
#трактор
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В Балашихе восстановили водоснабжение на улице Новопрудной
02 октября 2023, 17:00

Фото: МинЖКХ МО

В Балашихе ликвидировали технологическое нарушение на водопроводных сетях на улице Новопрудной у дома №8. Подача воды жителям восстановлена, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубопровода в некоторые дома частного сектора не подавалась вода.

Сотрудники «Балашихинских коммунальных систем» оперативно нашли утечку и устранили её в месте прорыва. 
 
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#минжкх мо
#вода
#балашиха
#авария
#подмосковье
#московская область
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Подмосковная Система-112 активно взаимодействует с газовой службой
02 октября 2023, 16:44

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Системе-112 Московской области хорошо отлажено информационное взаимодействие со службой газа. Вся информация передаётся в «Мособлгаз», диспетчер газовой службы параллельно видит поступивший вызов и оперативно отправляет на место аварийную бригаду.

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112». Жителям домов с газом необходимо быть бдительными, ведь газ взрывоопасен и, соответственно, газовое оборудование всегда требует к себе повышенного внимания. 

При малейшей неисправности, либо при появлении запаха газа, необходимо немедленно обратиться по единому номеру «112».

С начала текущего года жители обратились в службу экстренного реагирования по поводу запаха газа порядка 90 000 раз.

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе. Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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Операторы Системы-112 Московской области обработали 79 миллионов обращений.
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#газ
#оборудование
#жители
#психологическая помощь
#служба
#112
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Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон
02 октября 2023, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министерство энергетики Московской области рекомендовало городским округам Подмосковья начать отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В первую очередь подача тепла начнётся на социальных объектах.
«В связи с установившимися на территории региона погодными условиями и обращениями граждан министерство рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы. Также муниципалитетам рекомендовано в ближайшее время начать подачу тепла в многоквартирные дома», – уточнили в ведомстве ТАСС.
Как пояснили в министерстве отопление в Подмосковье включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и прогнозируется её дальнейшее снижение. 
 
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#минэнерго мо
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