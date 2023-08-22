На бесплатное питание для подмосковных школьников направят более 9 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.
«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников спецоперации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают. Всего на питание этих категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 млрд рублей», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.По его словам, в 2023/2024 учебном году 270 тыс учащихся льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Также за счёт выделяемых субсидий могут выплачиваться компенсации за питание детям с ОВЗ, которые обучаются на дому.
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