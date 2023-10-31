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На полгода правительство ввело запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

31 октября 2023, 22:25
Фото: iStock/bodnarchuk

Фото: iStock/bodnarchuk

С 1 ноября 2023 года с территории Российской Федерации временно запрещается вывозить отходы и лом драгоценных металлов, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
По сообщению кабмина, запрет будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно.

«На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», - пояснили в сообщении правительства.


Также временно запрещено будет вывозить из России отходов и лома технических приспособлений, которые могут быть использованы для извлечения драгоценных металлов.

Отмечается, что целью этого ограничения является сокращение незаконных внешнеторговых операций, а также повышение уровня работы российских аффинажных предприятий.

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#запрет
#отходы
#металл
#правительство
#россия
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Социальная сеть X заблокировала аккаунт движения «Хезболла»
31 октября 2023, 22:40

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Социальная сеть X (бывший Twitter) заблокировала аккаунт ливанского движения «Хезболла», об этом сообщает Jerusalem Post.
«X приостановила его работу, сославшись на нарушения его политики в отношении угроз насилия», - прокомментировали ситуацию в издании. 

«Хезболла» - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. 

29 октября армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении целей, принадлежащих ливанскому движению «Хезболла». По словам представителей ЦАХАЛ, удар был нанесен в ответ на огонь из Ливана по территории Израиля.

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#партия
#нарушения
#социальная сеть
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«Звероподобные трусы»: глава Дагестана Меликов высказался об участниках беспорядков
Глава Дагестана Меликов назвал участников беспорядков в Махачкале трусами
31 октября 2023, 21:43

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов нелестно раскритиковал участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Это произошло в ходе встречи с местными руководителями органов власти, депутатами и общественниками.
Напомним, что в в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны.

«Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих», – отозвался Меликов об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы. 

Также он добавил, что все участвующие в беспорядках, на самом деле восхваляют врагов России, тех, кто в зоне СВО противостоит истинным дагестанцам. 

Глава республики подчеркнул, что таких людей нельзя прощать, поскольку в таком случае они забудут о своих проступках уже на следующий день. 

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#дагестан
#уголовное жители
#аэропорт
#митинг
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В Жуковском стартовал второй этап конкурса «Педагог года-2024»
31 октября 2023, 20:59

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском проходит второй тур муниципального этапа конкурса «Педагог года-2024». Об этом сообщили этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, в рамках тура свой урок в 10-м физико-математическом классе презентовал педагог по физике лицея № 14 Вадим Лавров. Во время урока ребята пытались ответить: «Мобильный телефон в руках ученика — помощник или вредитель?». Кроме этого, подростки на занятии подготовили с помощью гаджетов специальный покадровый видеоряд падающего тела.

При этом, открытый рок посетила замглавы Жуковского Ольга Алферова.

Отмечается, что в рамках проекта будут проводится специальные мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение школьников.

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#школа
#педагог
#мероприятия
#конкурс
#образование
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КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа
31 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/rrodrickbeiler

КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
Отмечается, что контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и Египта откроют в среду, 1 ноября. Через него будет осуществляться эвакуация раненных и пострадавших палестинцев из сектора Газа в Египет.

Напомним, что сегодня КПП «Рафах» открыли для прохода 80 грузовиков с гуманитарным грузом, которые следовали в сектор Газа. Отмечалось, что это крупнейшая поставка продовольствия, воды и медикаментов с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. 

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#палестина
#израиль
#военные
#жители
#конфликт
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Перечислены темы форума «Сообщество»
Директор АСИ Тополева-Солдунова: Раскроют, как НКО построить отношения с властью
31 октября 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/kasto80

Директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова рассказала об основных темах форума ОП РФ «Сообщество».
Она отметила, что на мероприятии, в том числе, расскажут и о том, как общественных организациям грамотно выстраивать отношения с государством.

«Мероприятие будет сфокусировано на обсуждении ежегодного доклада ОП РФ. Каждый год ОП готовит доклад о состоянии гражданского общества. Будут тематические площадки, многие из которых посвящены жизнедеятельности гражданского общество и некоммерческих организаций. Также мы будем говорить о том, как строятся взаимодействия органов государственной власти РФ с НКО», — сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Тополева-Солдунова.

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#форум
#общество
#отношения
#нко
#площадки
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Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей
31 октября 2023, 19:10

Фото: istockphoto/skyNext

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный аэропорту в Махачкале во время беспорядков, происшедших 29 октября, составляет 285 миллионов рублей. Подсчет разрушений продолжается.
Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Дагестана Хизри Абакаров со ссылкой на мнение приглашенных экспертов-оценщиков. В своем телеграм-канале парламентарий выразил возмущение тем, что неадекватные жители Махачкалы нанесли повреждения аэропорту, который был построен для их удобства, для того, чтобы они и их сограждане могли с комфортом отправляться в Хадж (исламское паломничество в Мекку - прим. ред.).

Как далее написал депутат, участники погромов, кроме уголовной ответственности, должны будут также возместить и материальный ущерб, нанесенный аэропорту. Кроме того, их внесут в черный список и не будут обслуживать в воздушной гавани до тех пор, пока они полностью не возместят ущерб.

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#мнение
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#ущерб
#депутат
#рф
#дагестан
#аэропорт
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В Москве задержан главный редактор издания «Октагон. Медиа» Игорь Рябов
31 октября 2023, 18:49

Фото: istockphoto/Thomasaf

Сегодня в Москве силовики задержали сотрудника информационно-аналитического издания «Октагон. Медиа» и провели обыски в его квартире. Позже стало известно, что задержанным был главный редактор интернет-СМИ Игорь Рябов.
Как передает телеграм-канал SHOT, задержание журналиста было произведено в рамках расследования уголовного дела о клевете. Сообщается, что в настоящее время его увезли на допрос.

«Октагон. Медиа» — это информационно-аналитический ресурс, посвящённый вопросам политики, социальным проблемам, экономике и культуре в России и мире. Имеет редакции в Москве и Екатеринбурге. Основано СМИ было в сентябре 2019 года на базе закрытого интернет-издания Bombus. Ранее Рябов заявлял, что «Октагон. Медиа» в числе прочих финансируют уральские акционеры.

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#медиа
#сми
#журналист
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Один из сотрудников «Октагон. Медиа» задержан в Москве
31 октября 2023, 18:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Москве силовики задержали одного из сотрудников информационно-аналитического ресурса «Октагон. Медиа». С утра в квартире журналиста проходили обыски.
О причинах задержания пока не сообщается, передает телеграм-канал SHOT. «Октагон. Медиа» — это информационно-аналитический ресурс, посвященный вопросам политики, социальным проблемам, а также экономике и культуре в России и в мире. Учредителем и генеральным директором электронного издания является Андрей Николаев. Сетевое СМИ функционирует с сентября 2019 года. Создано оно было на базе закрытого интернет-издания Bombus.

Официальных комментариев о причинах задержания журналиста, а так же о том, к кому именно наведались сотрудники силовых структур, пока не поступало.

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* Выполняет функцию иноагента в РФ
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#медиа
#сми
#сотрудники
#николаев
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Умершие приходят в гости: Велесова ночь 2023, как празднуют славянский Хэллоуин
31 октября 2023, 17:55

Фото: istock / SergeyPankratov

Славяне верили, что помимо мира живых, существует мир духов, которые могут прогуливаться среди людей в единственную ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о Велесовой ночи, как принято отмечать праздник, и почему нужно класть под подушку яблоко.

Велесова ночь: история праздника 


На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября. Древние славяне верили, что именно в это время земля погружается во тьму до первой весенней оттепели, с приходом которой, все живое вновь проснется. Считалось, что в Велесову ночь мертвые могли прийти в физический мир, а живые наоборот, оказаться в ином измерении.

Предки назвали таинственную ночь в честь Бога Велеса, который считался покровителем ворожбы, мудрости, богатства и животных. В эту ночь славяне не выходили на перекрестки, так как на них можно было встретить незваных гостей из потустороннего мира.


Велесова ночь: традиции праздника


В ночь, когда границы между миром мертвых и живых стираются, предки зажигали костер, который горел до самого утра. На порог изб клади рябиновые ветки, которые согласно преданьям, защищали жилище от злых духов. Несмотря на то, что Велесова ночь считалась переходом в темноту, праздник не был мрачным. Торжество было принято отмечать в кругу семьи, так как считалось, что души умерших родственников забредут в дом, чтобы повидаться с родственниками. Разговоры велись шепотом, а на столах стояли лишние приборы, чтобы души могли присоединится к празднеству. 

В современном обществе о Велесовой ночи не наслышаны, однако размышления об отмене западного торжества Хэллоуина навели на мысль о том, что именно это славянское торжество может заместить кельтский праздник «нечисти». Однако оказалось, что традиции у праздников все таки разные.

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«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин

Велесова ночь: традиции праздника


Древние кельты в Хэллоуин наряжались в шкуры зверей и зажигали огни во дворах своих домов, чтобы отпугнуть злых духов, которые могли прийти в мир живых через портал, который открывался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Славяне напротив, старались приветствовать гостей из потустороннего мира, накрывали столы и старались угодить душам умерших.
 
Также в праздник было принято гадать, тогда как в Хэллоуин это делать строго запрещено, так как можно разгневать духов.

Что можно и нельзя делать в Велесову ночь


В Велесову ночь можно обратиться к умершим предкам и попросить их о помощи. Для этого достаточно представить перед сном покойного и рассказать ему о том, что беспокоит. Если этой же ночью покойник придет во сне, значит он услышал просьбу и ситуация вскоре разрешится.

Чтобы исполнилось желание, в ночь с 31 октября на 1 ноября нужно положить под подушку яблоко, а утром его нужно съесть. Если посмотреть на очищенную кожуру с фрукта, то ее длина покажет, насколько долгой будет жизнь.


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