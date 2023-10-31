На полгода правительство ввело запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

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С 1 ноября 2023 года с территории Российской Федерации временно запрещается вывозить отходы и лом драгоценных металлов, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
По сообщению кабмина, запрет будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года включительно.
Также временно запрещено будет вывозить из России отходов и лома технических приспособлений, которые могут быть использованы для извлечения драгоценных металлов.
Отмечается, что целью этого ограничения является сокращение незаконных внешнеторговых операций, а также повышение уровня работы российских аффинажных предприятий.
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«На время действия ограничений из России не будет вывозиться лом металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов», - пояснили в сообщении правительства.
Отмечается, что целью этого ограничения является сокращение незаконных внешнеторговых операций, а также повышение уровня работы российских аффинажных предприятий.
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Евгения Парфентьева