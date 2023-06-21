На большей части земель лесного фонда Подмосковья объявлена высокая пожарная опасность

С 21 по 22 июня на большей части земель лесного Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Дмитровском, Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Ведомство также сообщает, что 23 июня на большей части Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Клинском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Егорьевском, Истринском и Шатурском лесничествах — II класс, в Волоколамском лесничестве — I класс пожарной опасности.

Температура воздуха в столице от +21 до +23 градусов, в области — от +19 до +24 градусов.







Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!



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