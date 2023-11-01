На борту лайнера в аэропорту Махачкалы более половины пассажиров было из Израиля

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На борту самолёта авиакомпании Red Wings, который 29 октября прилетел в Махачкалу из Тель-Авива, больше чем половина пассажиров была гражданами Израиля. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на пресс-службу израильского посольства в РФ.
«Всего на борту, прилетевшем из Израиля 29 октября, было 50 пассажиров, из них 30 — израильтяне. Во время беспорядков никто из них не пострадал, рейс был перенаправлен в другой аэропорт», — сообщили в дипломатической миссии еврейского государства.Представители посольства отметили, что они глубоко обеспокоены не только инцидентом в махачкалинском аэропорту, но и «другими попытками причинить вред еврейской общине и еврейским организациям», и выразили надежду, что правоохранительные органы Дагестана не допустят повторения случившегося.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал зачинщиков этих беспорядков «звероподобными трусами» и подчеркнул, что евреи – это один из коренных народов Дагестана, поэтому любые попытки ущемления их прав будут жестоко пресекаться.
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