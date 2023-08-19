Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщает «Роскосмос».
Уточняется, что специалисты группы управления станцией проводят анализ произошедшего.
Ранее автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита. Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.
Напомним, автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли. На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.
Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».
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Ранее автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита. Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.
Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».
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Екатерина Коршунова