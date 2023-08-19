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На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

19 августа 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщает «Роскосмос».
Уточняется, что специалисты группы управления станцией проводят анализ произошедшего.

Ранее автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита. Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.


Напомним, автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли. На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

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#станция
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#удар
#прибор
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В Рыбинске 10-летний участник «Голос. Дети» Проворов поёт на улице, чтобы помочь другу
19 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto/vejaa

10-летний Мирон Проворов поёт на улице, чтобы собрать деньги своему больному лейкозом другу на лечение в Израиле.
Mash пишет, что Мирон Проворов 2 года назад выступал на Первом канале. Мальчик живёт в Рыбинске, поёт и играет на гитаре.
 
Недавно он узнал, что его друг заболел острым лимфобластным лейкозом. Мирон решил помочь товарищу победить болезнь и пройти лечение в Израиле.
 
Каждый день Мирон выходит на городскую площадь и поёт знаменитые шлягеры. Он верит, что ему удастся собрать деньги на сложное лечение своему другу.

Ранее сообщалось, что врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.

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#дети
#певец
#болезнь
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Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков
19 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/SergeyPankratov

19 августа умер 74-летний советский и российский актер Валерий Рябков.
Пресс-служба Тюменского большого драмтеатра (ТБДТ), в котором Рябков служил почти 50 лет, сообщает, что «театр потерял одного из своих старейших актеров».

Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году поступил на службу в Тюменский областной драмтеатр помощником режиссёра. С 1978 года, окончив Тюменское училище искусств, Валерий Рябков стал актёром театра. В 2024 году артисту должен был отметить юбилей-75 лет, а также 50 лет работы в ТБДТ.

Валерий Рябков был задействован в постановках «Три товарища», «С любимыми не расставайтесь», «Доходное место».

Прощание с актером состоится в ТБДТ. Валерий Рябков будет похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени.

Ранее стало известно о смерти Народного артиста России Игоря Ясуловича. 

19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время.

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#театр
#актёр
#артист
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Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа
19 августа 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

У бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.
По словам Регинской, у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.

Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

Напомним, супруга Стрелкова выражала надежду на то, что осужденного переведут под домашний арест. Она также написала письмо ​главе российского государства Владимиру Путину, в котором назвала арест своего мужа необоснованным.

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#задержание
#человек
#дома
#заболевания
#игорь стрелков
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Эксперт Махортов: признание прав собственности в видеоиграх будет революцией
19 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/simpson

Главный юрисконсульт в области международного права Научно-технического центра ФГУП «ГРЧЦ» Станислав Махортов заявил, что признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире. Об этом Махортов сообщил на полях форума «Армия 2023».
Эксперт отметил, что на данный момент людям сложно принять такие моменты. Махортов добавил, что распространение правового статуса на контент в видеоиграх — это сложный юридическо-технический процесс. 

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett.

Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

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#эксперт
#ростех
#армия
#дома
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«Луне-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита о поверхность Луны
19 августа 2023, 16:51

Фото: iStock/mikiell

Автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита.
ТАСС, ссылаясь на данные «Роскосмоса», пишет, что прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.

Ранее автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли, фото публикует госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

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#луна
#космос
#новости
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В Ялте умер пёс Мухтар, который 12 лет ждал погибшего хозяина
19 августа 2023, 16:11

Фото: istockphoto/anjajuli

В Ялте скончался 14-летний пёс Мухтар, которого называли «крымским Хатико».
Мухтар 12 лет искал среди прохожих своего погибшего хозяина. Пёс за эти годы стал местной легендой и достопримечательностью. С ним любили фотографироваться туристы.
 
Телеграм-канал «Радиоточка НСН» пишет, что Мухтар любил «подпевать» уличным музыкантам и иногда жил у местного трубача. В один из дней он не захотел подниматься в квартиру, а потом умер.
 
Ялтинская администрации обсуждает вопрос установления памятника Мухтару.
 
К слову, в Японии пёс породы акита-ину с 21 мая 1925 года по 8 марта 1935 года на станции Сибуя верно ждал своего хозяина профессора Хидэсабуро Уэно. Он отправился на работу в университет и умер там от инсульта.
 
Памятник Хатико установили ещё при жизни пса. Но во время Второй мировой войны его переплавили на военные нужды. В 1948 году восстановили. Останки Хатико в виде чучела находятся в Национальном музее науки в Уэно.

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В Гонконге скончался пёс Чимс (Болци) из популярного мема

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#животные
#собака
#собаки
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В Гонконге скончался пёс Чимс (Болци) из популярного мема
19 августа 2023, 15:57

Фото: istockphoto/Alina Kozub

Хозяева пса сообщили, что их питомец породы сиба-ину умер после операции (торакоцентез).
Baza пишет, что интернет-мем про двух собак породы сиба-ину «Доге» и «Чимса», стал популярен летом 2020 года. Он представляет собой шаблон для сравнения двух любых объектов: Доге олицетворял силу, стойкость, уверенность, а Чимс — слабость, трусость, беспомощность.
 
«Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — такое послание оставили хозяева пса в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что енот попытался штурмовать Бундестаг в Берлине, кадры происшествия публикует посольство Германии в Лондоне не своей странице в X (бывший Twitter).

Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу. Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования. В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили.

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#новости
#животные
#собака
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В Стамбуле могут разрушиться 100 тысяч домов из-за сильного землетрясения
19 августа 2023, 14:33

Фото: istockphoto/Gokay Ozdemir

Если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, оно может уничтожить около 100 тысяч домов, которые не защищены от стихийного бедствия.
Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.
 
«Мы знаем, что в смертельной опасности находятся люди в 100 тысячах зданий в Стамбуле. Давайте сначала разберемся с этими людьми», - сказал Наджи Герюр.
По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
 
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.

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#турция
#землетрясение
#чп
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Умер Народный артист России Игорь Ясулович
19 августа 2023, 14:27

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 82-м году жизни скончался Народный артист России Игорь Ясулович.
19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Руководитель актёрской мастерской ВГИКа находился в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следили за его самочувствием.

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#артист
#актёр
#кино
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