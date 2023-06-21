На что обратить внимание при выборе кинолога для собаки?

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В Российской кинологической федерации рассказали, как выбрать кинолога для собаки
Некоторые уверены, что кинологи нужны только в двух случаях: если собака участвует на выставках и если возникли проблемы в воспитании питомца. Однако профессионал может помочь питомцу и хозяину выстроить правильные и дружеские отношения. Но как выбрать качественного кинолога и на что обратить внимание? Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Определитесь, что вы хотите проработать с кинологом, какие вопросы обсудить. Это нужно сделать заранее, чтобы кинолог смог подобрать программу работы с собакой. С базовым курсом дрессировки справится практически каждый кинолог. Выбирая специалиста, учитывайте ваши цели. Именно основываясь на них, вы сформируете дальнейшие критерии по выбору кинолога для собаки.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1» о том, как защитить питомца в жару и какие собаки наиболее чувствительны к знойной погоде.
Образование и документыКинолог должен разбираться в психологии собак, понимать его характер, сигналы, слабые и сильные стороны. Это подвластно лишь человеку с профильным образованием. Будет большим плюсом, если он проходил дополнительные курсы, у него есть сертификаты о повышении квалификации.
ОпытОбратите внимание, как долго человек находится в профессии, и скольким собакам он уже помог. Спросите про выдающихся учеников, уточните как часто он занимался с собаками вашей породы. Прежде, чем отправляться к кинологу изучите рекомендации, почитайте отзывы других владельцев.
Определитесь, что вы хотите проработать с кинологом, какие вопросы обсудить. Это нужно сделать заранее, чтобы кинолог смог подобрать программу работы с собакой. С базовым курсом дрессировки справится практически каждый кинолог. Выбирая специалиста, учитывайте ваши цели. Именно основываясь на них, вы сформируете дальнейшие критерии по выбору кинолога для собаки.
Стратегия работы
МетодикаНе все методы работы одинаково подходят собакам. К каждому питомцу нужно искать индивидуальный подход. Кроме того, в задачу кинолога входит не просто обучение животного, но и настраивание правильного взаимодействия между вами и собакой. При этом важно, чтобы с собакой работал не только кинолог, но и хозяин. Если кинолог работает с питомцем самостоятельно, вообще не подключая вас к процессу, это верный сигнал пересмотреть его методику работы.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в беседе с «Радио 1» о том, как защитить питомца в жару и какие собаки наиболее чувствительны к знойной погоде.
Екатерина Шмакова