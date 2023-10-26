На Дмитровском шоссе открыли движение по новой транспортной развязке

Фото: Антон Чернов
Движение на развязке Дмитровского шоссе запустили на год раньше плана. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Реализация проекта по строительства Северного обхода Лобни началась три года назад. Сегодня завершился второй этап программы. В 2022 году завершили первый этап,запустив путепровод через МЦД-1.
Стоит отметить, что финальный отрезок Северного обхода планируют завершить в ноябре 2024 года.
Кроме этого, в районе развязки, расширили Дмитровское шоссе с 4 до 6-10 полос, а путь из Москвы в Лобню стал занимать 15 минут, в Дмитров – 30 минут.
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«Жители благодарят вас за эту развязку, по которой мы сейчас тоже проехали. Хочу вам тоже сказать спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену – и Лобненское шоссе было узкое, и этой дороги ещё не существовало. Невозможно было не выехать, не заехать в город, люди тратили очень много времени. Благодаря вашему вкладу сегодня ситуация меняется», - поблагодарил автостроителей губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме этого, в районе развязки, расширили Дмитровское шоссе с 4 до 6-10 полос, а путь из Москвы в Лобню стал занимать 15 минут, в Дмитров – 30 минут.
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Мира Полтева