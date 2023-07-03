На Доброделе стартовал второй этап голосования по ремонту дорог на следующий год

Второй этап голосования по сбору предложений по ремонту дорог на 2024 год стартовал на портале «Добродел», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Голосование продлится с 1 июля по 31 августа.





«Во второй этап голосования на Доброделе включены дороги, которые были предложены жителями на 1 этапе и отобраны профильными специалистами. По результатам второго этапа определятся участки, которые включат в программу ремонта на следующий год, — это будут дороги, получившие наибольшую поддержку. Отмечу, что голосование традиционно стартовало 1 июля, и в нём уже приняли участие больше 14 тысяч пользователей», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Проголосовать за ремонт дороги на портале «Добродел». Важно, что это голосование направлено на ремонт дорожного покрытия муниципальных дорог, а изменение типа дорожного покрытия или расширение проезжей части относится к капитальному ремонту, такие участки не участвуют в этом голосовании.

Первый этап голосования продлился до 31 мая, в ходе которого жители Москoвской области предложили участки дорог, которые считают нужным отремонтирoвать в ближайшее время.

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