На дорогах в 5 округах Подмосковья ликвидировали упавшие деревья

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Специалисты Мосавтодора провели работы по обеспечению безопасности на дорогах вблизи Усадьбы Шахматово Солнечногорского округа, посёлка Руново в Кашире, а также на проспекте Ленина в Подольске, на улице Авиарембаза посёлка Федурново в Балашихе и на улице Дмитрия Пожарского в Можайске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Проведенные работы улучшили обзор на проезжую часть и снизили вероятность возникновения аварий
Дорожные службы регулярно проводят опиловку деревьев на дорогах региона, чтобы ликвидировать потенциальные аварийные участки.
За устранением выявленных нарушений следят ответственные исполнители. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
Читайте также:Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий.
В Подмосковье отремонтируют участок дороги, связывающий Можайское и Минское шоссе.
В Москве из-за непогоды временно закрыли парки и зоопарк.