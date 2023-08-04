На этой неделе в Тверской области химикатами отравились двое малолетних детей

Фото: istockphoto/AntaresNS
В Детскую областную клиническую больницу (ДОКБ) Твери на этой неделе были доставлены двое детей до трех лет с тяжелыми отравлениями. Врачи напоминают родителям, что любые химикаты и опасные вещества должны храниться в недоступном для малышей месте.
Один ребенок, двухлетняя девочка из Западной Двины, съела кристаллы перманганата калия (бытовое название — марганцовка). Она получила сильные ожоги ротовой полости, носоглотки и пищевода. Сейчас девочка находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь, сообщает сетевое издание «Афанасий Бизнес».
Мальчик в возрасте год и восемь месяцев в Торопецком районе проглотил крысиный яд. После промывания желудка ребенок оставлен в больнице под присмотром врача-реаниматолога. Обоих маленьких пациента были доставлены в ДОКБ вертолетами санитарной авиации.
Медики напоминают, что дети очень любопытны и любые цветные кристаллы, красивые таблетки, жидкости в ярких баночках воспринимают как еду и прежде всего тащат в рот. Все бытовые химикаты, лекарства, другие опасные вещества нужно убирать в такое место, где ребенок не сможет их достать.
Читайте также:
На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»
В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
Мальчик в возрасте год и восемь месяцев в Торопецком районе проглотил крысиный яд. После промывания желудка ребенок оставлен в больнице под присмотром врача-реаниматолога. Обоих маленьких пациента были доставлены в ДОКБ вертолетами санитарной авиации.
Читайте также:
На Алтае проверят детские лагеря после массового отравления в «Горном орлёнке»
В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
Александр Бойцов