На форум «Курсом лидера» в Щёлкове зарегистрировались более 1 тыс человек

Фото: МГЕР МО
Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» проведёт сегодня образовательный форум «Курсом Лидера». На него зарегистрировались более 1 тыс человек, сообщили организаторы.
Среди участников форума – молодёжь от 16 до 35 лет, в том числе студенты и представители общественных организаций. Форум состоится на территории Усадьбы Гребнево в городском округе Щёлково.
Участники форума смогут также поучаствовать в экологических мастер-классах по выплавке значков, раскрашиванию одежды и шопперов, поддержать донорскую акцию, сдать корма для животных из приютов, посоревноваться в кёрлинге, самбо, настольном хоккее и шахматы.
Регистрация участников начнётся в 13 часов. Форум откроется в 16, затем стартует работа обучающих секций.
С 18 часов начнётся выступление музыкантов. Участниками концерта станут Burito, Влад Кудинов, Андрей Ковалёв и кавер-группа «Светские львы».
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«Для участников подготовили насыщенную образовательную программу из трёх секций – медиа, проекты и волонтёрство. Они изучат тренды соцсетей, узнают, как продвинуть собственные идеи и инициативы, что представляет собой волонтёрское движение в Московской области», – рассказала руководитель областного отделения МГЕР Диана Алумянц.
Регистрация участников начнётся в 13 часов. Форум откроется в 16, затем стартует работа обучающих секций.
С 18 часов начнётся выступление музыкантов. Участниками концерта станут Burito, Влад Кудинов, Андрей Ковалёв и кавер-группа «Светские львы».
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Лора Луганская