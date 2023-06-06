На форумах в Химках обсудят благоустройство общественных пространств

Фото: администрация г.о. Химки
«Сегодня мы представили семь проектов по улучшению городского пространства, разработанных по инициативе химчан. Участники проголосовали за объекты, которые, по их мнению, нужно благоустроить в первую очередь», – сообщил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.
«Благодаря поддержке депутатов вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства по каждому дому в Химках удаётся решать вопросы намного быстрее. Наши пожелания учитывают на каждом этапе. На форуме это взаимодействие вышло на новый уровень. Теперь жители могут участвовать в улучшении городских пространств», – сказал председатель совета дома №76 на улице Молодёжной Роман Родин.Ранее «Радио 1» сообщало, что «химкинский Бэнкси» создал граффити о преемственности поколений русских солдат.