На форуме «Армия-2023» представили «Тканевый пистолет», останавливающий кровь

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Ранее сообщалось, что на форуме НПО «Электромашина» представило новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль «Нарвал», который уничтожает морские мины, воздушные беспилотники и объекты прибрежной и надводной инфраструктуры.
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