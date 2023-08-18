На форуме «АРМИЯ-2023» состоялось открытие скульптурной композиции «Письмо из дома»

Фото: пресс-служба Западного военного округа
Также, в рамках форума состоялось торжественная церемония гашения художественной почтовой карточки с литерой «В», для которой специально изготовили сувенирный штемпель. На штемпеле указана дата: 16 августа 2023 года. Этим штемпелем поставили оттиск, и участники церемонии поставили там свои подписи.
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