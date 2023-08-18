На форуме «Армия» представили винтовку «Астарта» — «убийцу» американской Barrett

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Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов. По словам Михеева, в прошлом году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.
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«Рособоронэспорт» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов
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