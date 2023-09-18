На горе Машук появился указатель до Каширы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Одной из главных достопримечательностей города Пятигорска является гора Машук, высотой 993 метра над уровнем моря, где теперь есть знак-указатель до Каширы.
На горе Машук можно встретить потрясающий рассвет и провести красивый закат, в ясную погоду можно полюбоваться заснеженными вершинами Эльбруса, а также потрясающим видом на Кавказский хребет.
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Алиса Сергиенко