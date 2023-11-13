На «Госуслугах» могут появиться электронные студенческие билеты и зачётки

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
На «Госуслугах» в 2024 году могут появиться электронные студенческие билеты, зачётные книжки и иные документы, подтверждающие обучение в вузе. Об этом сообщили в Минцифры.
В сообщении ведомства отмечается, что благодаря нововведению студенты смогут следить за своей успеваемостью онлайн и пользоваться скидками, не предъявляя бумажную версию документа.
Уточняется, что электронные версии документов будут доступны студентам программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры.
С помощью электронной версии документов на портале «Госуслуг» студенты смогут получить скидку при покупке билетов на поезд и электричку, посещать концерты, музеи и прочие культурные мероприятия, где предлагаются льготные билеты для студентов, а также проходить на территорию вуза без предъявления бумажной версии.
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Уточняется, что электронные версии документов будут доступны студентам программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры.
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Анастасия Чинкова