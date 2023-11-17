На «Госуслугах» могут появиться номера россиян

Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении МРОТ с 1 января 2024 года. Редакция «Радио 1» расскажет, ниже какой суммы не может начисляться заработная плата в будущем году, предусмотрены ли штрафы за неисполнение закона работодателями, и какие социальные выплаты будут проиндексированы.