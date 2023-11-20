На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов

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В карельском городе Костомукша, приграничном с Финляндией, организуют пункты временного проживания для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения ТАСС.
«Сейчас в Костомукше налаживаются пункты временного проживания. У нас туда приходят беженцы, мигранты. Сейчас Главное управление МЧС в республике Карелия занимается этим, организует всю работу», — отметил представитель агентства.Читайте также:
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