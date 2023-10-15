На губернатора ХМАО Комарову написали заявление за дискредитацию ВС РФ

Фото: iStock/Akintevs
Тюменский общественник Юрий Рябцев обратился с заявлением в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову.
86.ru пишет, что мужчина обвинил её в дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной для заявления стали высказывания Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска.
Супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.
Рябцев отметил в заявлении, что высказывание Комаровой "направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил». По его словам, он возмущен что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти — нет.
Читайте также:
Губернатор ХМАО Комарова сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине
В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Рогозин потребовал проверить бизнесмена Фридмана на финансирование ВСУ
Супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.
«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.Но губернатор обещала рассмотреть заявку обратившейся к ней женщины. По словам Комаровой, ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворять потребности жителей региона на линии боевого соприкосновения.
Рябцев отметил в заявлении, что высказывание Комаровой "направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил». По его словам, он возмущен что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти — нет.
Читайте также:
Губернатор ХМАО Комарова сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине
В Госдуме призвали проверить звезд-релокантов на предмет финансирования ВСУ
Рогозин потребовал проверить бизнесмена Фридмана на финансирование ВСУ
Мария Фирсова