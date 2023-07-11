На губернаторских каруселях прокатились 24 тысячи человек в июле

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В Подмосковье губернаторские карусели посетили 24,2 тысяч человек в период с 3 по 9 июля.
Карусели, установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, пользуются большой популярностью у жителей региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
На территории Московской области установлено восемь губернаторских каруселей, на которых можно прокатиться абсолютно бесплатно.
Одной из самых популярных стала карусель в подмосковном Ногинске. На этой карусели прокатились свыше 4,3 тысяч человек. Далее следует карусель Сергиева-Посада (2,9 тысяч человек) и Коломна (3 тысячи человек).
В ведомстве также сообщили, что все губернаторские карусели оформлены художником Денисом Симачевым.
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«Первые карусели были установлены в регионе в 2018 году и с тех пор на них покатались более 2 миллионов человек. Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий, на которых они установлены, тем самым превратив их в точки притяжения. Кроме того, покататься на таких каруселях можно бесплатно», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Одной из самых популярных стала карусель в подмосковном Ногинске. На этой карусели прокатились свыше 4,3 тысяч человек. Далее следует карусель Сергиева-Посада (2,9 тысяч человек) и Коломна (3 тысячи человек).
В ведомстве также сообщили, что все губернаторские карусели оформлены художником Денисом Симачевым.
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Алиса Сергиенко