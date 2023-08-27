На итальянский остров Лампедуза за сутки прибыли почти две тысячи мигрантов

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Почти 2 тысячи мигрантов прибыли на итальянский остров Лампедуза за сутки. Об этом сообщает газета Il Sole 24 Ore.
Отмечается, что в общей сложности в пятницу, 25 августа на острове к югу от Сицилии высадились пассажиры 63 лодок и судов. Также в течение ночи и утра субботы, 26 августа на остров прибыли еще 519 беженцев.
Сообщается, что местные власти принимают меры по отправке прибывших мигрантов в другие города и регионы государства.
Напомним, глава думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев рассказал, что на будущей неделе на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект о лишении приобретенного российского гражданства в случае непостановки на воинский учет.
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Сообщается, что местные власти принимают меры по отправке прибывших мигрантов в другие города и регионы государства.
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Екатерина Коршунова