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На «Иви» составили третий протокол за отсутствие плашки «18+» в фильмах об ЛГБТ

23 августа 2023, 16:07

Фото: iStock/Michał Chodyra

Останкинский суд Москвы зарегистрировал третий по счету протокол, который составлен в отношении онлайн-кинотеатра «Иви» за распространение ЛГБТ-информации среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в Останкинском суде Москвы.
Напомним, в середине июля Останкинский суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма «Идеальные незнакомцы» без маркировки «18+».

Ранее суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+». Нетрадиционные сексуальные отношения демонстрировались в ряде известных картин, размещенных на сервисе. На транслируемых фильмах отсутствовала маркировка об ограничении возраста.


Также был оштрафован онлайн-кинотеатр Start на 3,7 млн рублей за отсутствие маркировки «18+».

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#суд
#сервис
#маркировка
#онлайн
#отношения
#лгбт
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Эксперт по ИИ Наташкин: Восстания машин точно не будет
23 августа 2023, 16:57

Фото: istockphoto.com/hirun

Основатель и CEO компании Mirey Robotics, эксперт по искусственному интеллекту Андрей Наташкин объяснил, что технологическое развитие не может в принципе привести к восстанию машин, поскольку технологии ограничены алгоритмом.
Он пояснил, что сегодня все технологии искусственного интеллекта широко применяются в робототехнике, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, речевой анализ и т.д. Однако всю эту работу роботы производят благодаря чёткому, сконструированному человеком алгоритму.

«Сама идея замены человека роботами выглядит неправдоподобно. Они могут заменить нас крайне условно. Они могут взять на себя какую-то функцию, но не более того. Идея восстания машин также не выдерживает никакой критики. Нейросеть ограничена неким алгоритмом, который написан человеком. Это определенные правила, по которым и работает нейросеть. Поэтому говорить об этом на серьёзном уровне не имеет смысла», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Наташкин.

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#роботы
#технологии
#искусственный интеллект
#общество
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В школах РФ впервые проведут единые учения по отработке действий при ЧС
Единые учения по отработке действий при ЧС впервые пройдут в школах РФ
23 августа 2023, 16:48

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях впервые пройдут в российских школах. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
С педагогами и руководителями школ проведут тренировки, в ходе которых персоналу расскажут, как вести себя при чрезвычайных ситуациях и какие действия необходимо предпринять. В частности, будут отработаны действия при террористической атаке. 

В ведомстве уточнили, что тренировки пройдут во всех российских школах 29 и 30 августа. 

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#закон
#сертификат
#тренировки
#стандарт
#школы
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График работы Центров поддержки и обслуживания временно изменится
23 августа 2023, 16:42

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» на ЦКАД временно изменится.

График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» в период с 24 августа по 31 августа: вторник — пятница с 9:00 до 18:00. Выходные дни среда и четверг. 

График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» в период с 1 сентября по 18 сентября: вторник — суббота с 9:00 до 18:00. Выходные дни воскресенье и понедельник. 

Начиная с 19 сентября график Центров поддержки продолжит свою работу в привычном режиме с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных. 

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#снижение
#минтранс
#автодор
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В Подмосковье за июль на кадастровый учёт поставлено 16 многоквартирных домов
23 августа 2023, 16:16

Фото: istockphoto / Oleg Opryshko

В подмосковном регионе продолжают расти темпы строительства нового жилья. Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона.
За июнь на кадастровый учет поставили 16 жилых домов на 7 138 квартир в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в июле 2023 года составляет 508 109 кв. метров.

«Московская область стабильно развивается, жители Подмосковья улучшают свои жилищные условия. Управление Росреестра совместно с Правительством Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона. Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется в оперативные сроки для развития комфортной городской среды», — рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

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#московская область
#подмосковье
#жители
#учёт
#жк
#кадастровый учёт
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Компания «Авито Работа» сообщила, на сотрудников какой сферы вырос спрос в 2 раза
23 августа 2023, 16:11

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

С марта по август нынешнего года спрос на сотрудников в сфере логистики вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
РИА Новости пишет, что в сфере логистики выросло количество вакансий и выросли зарплаты в среднем на 20% (до 68 936 рублей). Высокий спрос отмечается на позиции кладовщиков (в 2,4 раза), диспетчеров (в 2 раза), грузоперевозчиков (в 1,7 раза).
 
Для логистов число вакансий увеличилось в 1,8 раза, а зарплата выросла на 19%, достигнув 59 686 рублей в месяц.
 
Эксперты Авито объясняют сложившуюся ситуацию тем, что в стране активно развиваются новые логистические цепочки. Компании расширяют объёмы торговли и производства.

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#работа
#карьера
#деньги
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В Госдуму внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников
23 августа 2023, 15:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, 1 сентября. Об этом говорится в электронной базе ГД.
Сообщается, что автором законопроекта выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно тех, которые идут в первый класс.

Ранее глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет.

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#договор
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#лдпр
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Пляжный сезон в Подмосковье завершается
23 августа 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В 2023 году летом для жителей и гостей Подмосковья работали 203 пляжа.

«Уходящее лето нельзя назвать самым жарким, но даже несмотря на это территории отдыха у воды и пляжи пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон 2023 там побывал почти миллион человек. Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений. Также мы разработали и приняли единый стандарт для внешнего вида пляжных элементов. Это поможет нам создавать и поддерживать общий стиль на наших благоустроенных территориях отдыха у воды», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин. 

Самые популярные пляжи Подмосковья по данным за летний сезон 2023 года: пляж озера Сенеж в Солнечногорске стал самым популярным, его посетили 79 тысяч человек, на втором месте пляж Волкуша в Лыткарино — 77 тысяч человек, третью строчку занял пляж парка «Солнечный берег» в Талдом, на котором побывали 64 тысяч человек. Также, пользовались популярностью у жителей и гостей региона пляж Мысово в Долгопрудный, пляж парка «Авангард» в Электростали, шатурский пляж озера Святое и другие.

Для комфотрного отдыха и пребывания жителей и гостей Подмосковья на пляжах специалисты подготовили более 4,5 тысяч пляжных элементов: кабины для переодевания, душевые, шезлонги, теневые навесы, туалеты, а также места для игры в пляжный волейбол. 

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Индийская миссия «Чандраян-3» села на Луну
Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» приземлился на Луну
23 августа 2023, 15:39

Фото: iStock/mikiell

Посадочный модуль станции «Чандраян-3» успешно приземлился на Луну. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований
Также сообщается, что на официальном сайте организации идет прямая трансляция.

В полярном регионе Луны, прилунение индийской миссии стала первой мягкой посадкой, после крушения российской станции «Луна-25». Об аварии ​сообщалось 19 августа. В Роскосмосе ​заявили, что причиной инцидента стало то, что у аппарата не отключился двигатель в определенное время. По словам специалистов, станция врезалась в лунную поверхность. 

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#ракета
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В Чехове продолжается ремонт покрытия на региональных дорогах
23 августа 2023, 15:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Чехов продолжается ремонт региональных дорог, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что специалисты приступили к фрезерованию покрытия на участке дороги от деревни Пешково до трассы А-108 у деревни Плешкино.

Замена 4 км дорожного покрытия обеспечит комфортный проезд автомобилистам к важным социальным учреждениям и обеспечит удобный выезд на трассы.

В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и проведут укрепление обочин.

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Подмосковье ищет медработников