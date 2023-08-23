На «Иви» составили третий протокол за отсутствие плашки «18+» в фильмах об ЛГБТ

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Ранее суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+». Нетрадиционные сексуальные отношения демонстрировались в ряде известных картин, размещенных на сервисе. На транслируемых фильмах отсутствовала маркировка об ограничении возраста.
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