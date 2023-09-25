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На какую пенсию рассчитывать россиянам в 2024

Пенсии и пособия в России проиндексируют на 7,5%
25 сентября 2023, 11:34
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2024 года размер пенсий и пособий в России проиндексируют. О том, на какой размер выплат могут рассчитывать россияне и какие виды пособий будут увеличены, расскажет редакция «Радио 1».

Индексация пенсий в 2024 году


В следующем году пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы.

Объем бюджета фонда составляет 16,2 триллиона рублей, из которых 10 будут выделены на пенсии и социальные выплаты. По предварительным прогнозам, индексация может достигнуть 7,5 %.


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Когда поднимут пенсии в России


Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что кроме пенсий будут проиндексированы социальные выплаты и пособия. По его словам, индексация коснется тех, кто получает трудовые страховые пенсии. Кроме того, будут проиндексированы выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по рождению детей, ежемесячные выплаты семьям с детьми. Индексация запланирована на 1 января 2024 года.


Размер пенсий в России в 2024 году


Неработающие пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит 1,6 тысячи рублей. Средняя величина пенсии будет равна 23, 4 тыс. рублей. Отмечается, что индексация пенсий связана с инфляцией, из-за которой был произведен перерасчет бюджета и дополнительное переопределение средств. В предыдущей версии бюджетных корректировок, индексация пенсий не превышала 22,8 тысяч рублей, однако с учетом экономической обстановки, Минэкономики скорректировало бюджет.

Еще одной статьей расхода стала поддержка семей с несовершеннолетними детьми. Материнский капитал, пособия по рождению ребенка также будут увеличены. Не обошла индексация и пособия по беременности и родам, а также листам нетрудоспособности. В следующем году на увеличение таких социальных выплат выделен 1 трлн руб. Кроме увеличения пенсий и выплат в России ожидается рост денежных доходов населения. В связи с ростом зарплат, уровень оплаты труда россиян увеличится на 6,2 процента. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, индексация будет проведена из-за рисков инфляции. Согласно прогнозам, рост будет стабильным и правительство будет предпринимать соответствующие меры своевременно, чтобы не допустить снижения уровня жизни россиян.

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#социальные выплаты
#индексация
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В Николо-Угрешском монастыре почтили память погибших сотрудников УИС
25 сентября 2023, 11:54

Фото: УФСИН РФ по МО

В Николо-Угрешском монастыре прошли мероприятия памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Московской области.
День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы России появился в истории ведомства 22 сентября 2023 года. В преддверии этого события с 22 августа на протяжении месяца проходила Всероссийская акция «Вахта Памяти». По всей стране в каждом территориальном органе ФСИН России проводились мероприятия по увековечиванию подвигов героически павших коллег. Торжественное завершение «Вахты Памяти» состоялось в Николо-Угрешском монастыре.
 
В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Аркадий Гостев, замминистра юстиции Всеволод Вуколов, меценаты, родственники погибших сотрудников УИС, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной академии, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Мефодий и другие.
 
Именно в этом монастыре расположен единственный в России храм в честь преподобного Пимена Угрешского, возведённый в 2002 году на средства сотрудников УИС и посвящённый памяти их сослуживцев, которые ценой жизни остались верны присяге и служебному долгу.
 
На стенах храма – мемориальные мраморные плиты, на которых золотом выгравированы имена 197 героев. Ежедневно там возносят молитвы за действующих сотрудников и совершается поминовение безвременно ушедших.
 
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#уфсин
#монастыри
#подмосковье
#московская область
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Глава Каширы Шувалов встретился с коллективом сотрудников ДПС
25 сентября 2023, 11:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов встретился с руководством и коллективом 16 батальона 2 полка ДПС (южный), базирующийся на автодороге М-4 «Дон».
В рамках встречи глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил благодарственные письма сотрудникам, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Пост, на котором базируются сотрудники 16 батальона 2 полка ДПС, за сутки проезжает около 18 тысяч автомобилей, а за месяц насчитывается порядка 2 миллионов автомобилей. 
«Важно, что для несения службы и подготовки личного состава на базе поста созданы необходимые условия, включая собственную базу, где отрабатываются практические навыки. А число пресеченных преступлений и правонарушений является ключевым показателем работы сотрудников батальона, их вклада в обеспечение безопасности на дорогах округа», — отметил Михаил Шувалов.

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#кашира
#дпс
#пост
#письма
#сотрудники
#служба
#михаил шувалов
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В Петербурге и области состоится слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград»
25 сентября 2023, 11:42

Фото: iStock/goodmoments

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 25 по 29 января 2024 года пройдет Международный слёт потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». Об этом сообщает депутат Госдумы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.
Мероприятие состоится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатором выступил движение «Волонтеры Победы». Слет проводится для гражданско-патриотического воспитания граждан и для поднятия в них интереса в изучении истории своей семьи, для сохранения исторической преемственности поколений.

Заявки на участие можно подать до 31 октября текущего года на сайте волонтерыпобеды.рф. Участвовать может любой желающий.

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#семьи
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#волонтёры победы
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Жители Каширы приняли участие в Дне без автомобилей
25 сентября 2023, 10:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Городской округ Кашира каждый год принимает участие во Всемирном дне без автомобиля, которые проходит 22 сентября.
Участие во Всемирном дне без автомобиля подразумевает отказ хотя бы на 1 день от использования потребляющих топливо транспортных средств, тем самым привлекая внимание к энергоэффективности, устойчивому развитию и уменьшению выбросов парниковых газов в окружающую среду, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Михаил Шувалов, председатель Совета депутатов Сергей Буров, заместители Администрации округа, депутаты Совета депутатов, члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и активные жители отказались от автомобиля и приняли участие в вело-параде в этот день.
«Посетил со своими коллегами велосипедный парад и принял участие в велопрогулке, который организовала партия "Единая Россия" и, могу сказать, что это интересный и полезный как для каждого человека, так и для всей планеты опыт, который нужно стремиться развивать!», — сказал Михаил Шувалов.
Маршрут участников начинался от Спортивного клуба им. Н.П. Елисеева и продолжился вдоль городского парка. 

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#единая россия
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#жители
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#михаил шувалов
#кашира
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В городе Пушкино открыли обновлённую Советскую площадь
25 сентября 2023, 10:41

Фото: Минблаго МО

В городе Пушкино после реконструкции открыли Советскую площадь. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных и развлекательных мероприятий. 
 
Специалисты создали на Советской площади несколько зон: транзитную для удобства жителей, зону для проведения мероприятий и установки сцены, зону отдыха. 
 
Помимо этого, площадь дополнительно озеленили, установили обновлённое уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Их подключат к системе «Безопасный регион». 

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#подмосковье
#московская область
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Экс-министр экономики Евгений Ясин скончался в возрасте 89 лет
25 сентября 2023, 10:41

Фото: iStock/inga

Бывший министр экономики РФ и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в конце августа Ясина госпитализировали в больницу тяжёлом состоянии. У 89-летнего мужчины был диагностирован отёк головного мозга и серьёзные проблемы с работой сердца. Он находился в реанимации, а врачи боролись за его жизнь. Сознание Ясина было нарушено. Он также отказывался от еды и воды.

Ясин был первым наставником Эльвиры Набиуллиной, а также являлся одним из главных реформаторов 90-х, участвовал в разработке программы «500 дней» по переходу СССР к рыночной экономике.

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В России пройдет образовательный блог-тур «В гостях у носителей языка»
25 сентября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/amenic181

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» готовится провести медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка». Мероприятие будет направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России среди молодежи.
Блог-тур при поддержке Федерального агентства по делам национальностей пройдет в Республике Коми осенью нынешнего года. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются от языковых активистов до 30 сентября. Участие в блог-туре могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые ведут блоги либо социальные сети на родных языках.

Медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка» как проект проводится с 2021 года. В прошлом и позапрошлом году молодые этноблогеры и языковые активисты уже побывали в Мордовии и Удмуртии. Участники мероприятия объединились в Сообщество языковых активистов новых медиа и теперь продвигают данное молодежное движение в своих регионах, организуя и проводя совместные проекты.

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Благодаря поддержке государства в Кашире появилась мастерская «Деревянная сова»
25 сентября 2023, 10:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

На территории городского округа Кашира не так давно открылась мастерская «Деревянная сова», где изготавливается мебель и предметы быта из твёрдых сортов древесины.
В роли создателя мастерской выступает Михаил Херувимов. Его уникальность заключается в том, что он подходит с творческой стороны к своим работам, создавая единственные в своём роде, ни на что не похожие изделия, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В мастерской изготавливали столы, ​а недавно там же начали изготавливать и кухонные предметы и предметы интерьера. 
«Я не делаю какие-то потоковые вещи. Стараюсь делать индивидуальные, штучные. Зачастую это неповторимые изделия, существующие только в одном экземпляре. С использованием природных форм и эпоксидной смолы», — рассказал создатель мастерской Михаил Херувимов.
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#акции
#кашира
#михаил шувалов
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Глава Красногорска Волков поздравил коллектив «Бецема» с Днем машиностроителя
25 сентября 2023, 09:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил представителей машиностроительной отрасли завода АО «Бецема» с профессиональным праздником.
День машиностроителя ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября, в этом году этот праздник выпал на 24 сентября. 

Завод АО «Бецема» — одно из градообразующих предприятий округа Красногорск, кроме того завод является ровесником Красногорска и также в этом году отметил свой 91-летний день рождения.   

Завод занимается выпуском техники, которая востребована в нефтегазовой и цементной отраслях, капитальном и дорожном строительстве. 

Глава Красногорска поздравил коллектив завода и вручил благодарственные письма и знак «Благодарю за труд» лучшим сотрудникам производства. 
«Наша страна славится своими машиностроителями, поэтому нам все по плечу! Мы должны постоянно стремиться к улучшениям, и мы это делаем! Благодарю коллег и желаю им новых и важных проектов, здоровья вашим семьям и процветания нашей отрасли!», — отметил генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов. 

В качестве подарка для сотрудников завода выступил русский камерный оркестр Знаменского-Губайлово «Усадьба». 

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