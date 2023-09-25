На какую пенсию рассчитывать россиянам в 2024

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С 1 января 2024 года размер пенсий и пособий в России проиндексируют. О том, на какой размер выплат могут рассчитывать россияне и какие виды пособий будут увеличены, расскажет редакция «Радио 1».
Индексация пенсий в 2024 году
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Когда поднимут пенсии в России
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что кроме пенсий будут проиндексированы социальные выплаты и пособия. По его словам, индексация коснется тех, кто получает трудовые страховые пенсии. Кроме того, будут проиндексированы выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по рождению детей, ежемесячные выплаты семьям с детьми. Индексация запланирована на 1 января 2024 года.
Размер пенсий в России в 2024 году
Неработающие пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит 1,6 тысячи рублей. Средняя величина пенсии будет равна 23, 4 тыс. рублей. Отмечается, что индексация пенсий связана с инфляцией, из-за которой был произведен перерасчет бюджета и дополнительное переопределение средств. В предыдущей версии бюджетных корректировок, индексация пенсий не превышала 22,8 тысяч рублей, однако с учетом экономической обстановки, Минэкономики скорректировало бюджет.
Еще одной статьей расхода стала поддержка семей с несовершеннолетними детьми. Материнский капитал, пособия по рождению ребенка также будут увеличены. Не обошла индексация и пособия по беременности и родам, а также листам нетрудоспособности. В следующем году на увеличение таких социальных выплат выделен 1 трлн руб. Кроме увеличения пенсий и выплат в России ожидается рост денежных доходов населения. В связи с ростом зарплат, уровень оплаты труда россиян увеличится на 6,2 процента. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, индексация будет проведена из-за рисков инфляции. Согласно прогнозам, рост будет стабильным и правительство будет предпринимать соответствующие меры своевременно, чтобы не допустить снижения уровня жизни россиян.
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