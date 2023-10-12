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На Камчатке отстранили от должности главу закрытого города Вилючинск Потапова

12 октября 2023, 03:11
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

На Камчатке краевой суд отстранил от должности мэра закрытого города Вилючинск Сергея Потапова.
«Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий главы города подводников в связи с утратой доверия. Суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для его отмены или изменения», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что Потапова отстранили от должности по результатам прокурорской проверки, выявившей в администрации Вилючинска нарушения требований российского антикоррупционного законодательства.


Мэра обвиняют в том, что он не принял в отношении своего подчиненного предусмотренных законом мер, зная о наличии конфликтной ситуации при заключении и исполнении муниципального контракта по строительству Вилючинского проспекта.

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Цены на верхнюю одежду в России выросли на 25% с началом осени
12 октября 2023, 03:49

Фото: iStock/industryview

С началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».
В сентябре текущего года россияне в среднем платили около 9754 рублей за пальто. Сравнив среднюю стоимость за три летних месяца, можно заметить, что цены на этот вид одежды выросли на 21,8%. В летние месяцы пальто в среднем стоило 8006 рублей. Средняя стоимость плащей увеличилась за это время на 34,3% и составила 7360 рублей, по сравнению с летней ценой в 5479 рублей.

Кроме того, стоимость курток возросла на 37,1%, достигнув 5494 рублей в сентябре, в то время как летом они стоили в среднем 4008 рублей.

Стоимость ветровок увеличилась менее всего — всего на 9,7%. Летом средняя цена на ветровки составляла 2797 рублей, а сейчас они продаются за 3067 рублей.

Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции. Отмечается, что на рынке верхней одежды доля импортных пальто составляет 74%, в то время как плащи, в основном, производятся в России. В 2023 году в Российскую Федерацию поступило 47,3 миллиона плащей, пальто, ветровок и курток из-за рубежа.

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Минздрав поддержал идею МЧС о разрешении курить вейпы только в спецместах
12 октября 2023, 03:48

Фото: iStock/chanakon laorob

МЧС РФ предложило с 1 марта 2025 года разрешить курение электронных сигарет и других устройств для потребления никотина только в специально отведенных местах. Предложение поддержали медики, пишет «АиФ».
Замначальника Управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков отметил, что территории, где курение табака и потребление никотинсодержащей продукции запрещено, указаны в ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Он добавил, что в той же статье говорится об исключениях, где организация мест для курения допускается. 

По словам Зыкова, такая мера может быть воспринято общественностью позитивно, так как позволит защитить людей от воздействия табачного дыма и снизит потребление табака на 13-15%.

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#россия
#табак
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Юрист объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца
Юрист Гусятников предостерёг от возврата денег после их перевода от незнакомца
12 октября 2023, 03:26

Фото: iStock/StockerThings

Юрист Пётр Гусятников заявил, что клиенты банков могут оказаться втянутыми мошенниками в преступную схему с помощью якобы ошибочных переводов и рассказал, как следует поступить, если на карту пришли деньги от незнакомца. Об этом пишет «Прайм».
«Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем», — цитирует агентство слова собеседника.

Гусятников отметил, что злоумышленники переводят деньги на счёт жертвы «по ошибке», а затем под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам, запутывая таким образом цепочку переводов.

Но даже если деньги вам кто-то действительно перевёл случайно, не стоит оставлять их себе, подчеркнул юрист. Владелец в течение трёх лет может обратиться в суд с требованием взыскать ошибочно переведённую сумму как неосновательное обогащение.

О неизвестном переводе следует сообщить в свой банк, после чего написать заявление на возврат ошибочно зачисленных средств.

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#суд
#деньги
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#правила
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#жертвы
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Эстонию ждет нашествие клопов из Франции
ERR: нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию
12 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/Dzurag

Франция столкнулась с резким увеличением популяции постельных клопов, что может представлять угрозу и для других европейских стран, включая Эстонию, подчеркивает портал ERR.
По данным статьи, Париж переживает настоящий нашествие клопов, которые встречаются не только в жилых помещениях, но и в общественных местах, таких как метро и больницы. Ввиду активных перемещений людей между странами, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские регионы.

Причины резкого увеличения численности клопов пока остаются неизвестными. Эксперт в области науки о насекомых из Тартуского университета, Мати Мартин, отмечает, что постельные клопы исходно происходят из Средиземноморья и предпочитают теплые климатические условия, что делает жилые дома для них идеальным местом обитания.

Одной из предполагаемых причин увеличения численности этих паразитов может быть появление новой мутации, которая повышает их активность. Увеличенные путешествия людей также могут способствовать распространению клопов. Избавление от постельных клопов оказывается чрезвычайно сложной задачей, так как обычные яды могут не действовать на их яйца. Уничтожая взрослых особей, яйца остаются нетронутыми, и из них могут вылупляться новые паразиты.

Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на борьбу с этими паразитами.

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#путешествия
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Стало известно, почему в России упало производство водки и коньяка
Из-за санкций в России упало производство крепкого алкоголя
12 октября 2023, 02:43

Фото: istock / Vicky Gosselin

Введение шестого пакета санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, направленного на запрет алкогольных продуктов из России, оказало негативное воздействие на российскую промышленность по производству водки и коньяка. Согласно экспертам компании Strategy Partners, данное ограничение привело к снижению общего объема экспортной выручки на треть, пишут «Известия».
Директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева отмечает, что в настоящее время затруднительно прогнозировать, насколько быстро рынок крепкого алкоголя вернется к предкризисным показателям. В связи с уменьшением доходов населения российские потребители предпочитают более доступные алкогольные продукты, такие как пиво и другие напитки.

Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАР), в течение января—сентября 2023 года российские предприятия разлили 54,9 миллиона декалитров водки, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. Производство коньяка за этот же период снизилось на 7,2%, составив 5,9 миллиона декалитров.

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В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу
12 октября 2023, 02:16

Фото: iStock/dolgachov

В России с 12 октября вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам занесенным в Красную книгу РФ. Штраф для граждан составит до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона, пишет РИА Новости.
«С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами России», — говорится в публикации.

Согласно сайту «Красная книга России», на грани исчезновения находятся Цетрария камчатская, Сетконоска сдвоенная, Шишкогриб хлопьеножковый, Русский чёрный трюфель, Мокруха войлочная, Саркосома шаровидная и другие редкие виды грибов.

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#штраф
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В России введут единые правила для тарифов на парковку
12 октября 2023, 01:50

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В России могут ввести единый федеральные стандарты для определения тарифов и льгот на парковку с целью устранения разнообразных практик, существующих в регионах. Эта инициатива была представлена депутатом Госдумы Евгением Федоровым, передает RT.
Депутат обратился с этим предложением к Министру транспорта Российской Федерации Виталию Савельеву. Он отметил, что сейчас муниципалитеты на местах определяют льготы и тарифы для парковки, и в силу отсутствия федерального регулирования, эти нормы могут значительно отличаться от региона к региону.

Это приводит к тому, что многодетная семья может пользоваться льготой на парковке в одном городе, а в другом городе она может отсутствовать. Депутат призывает рассмотреть вопрос о необходимости разработки федерального закона, который установит единые стандарты, льготы и тарифы для всех граждан России в случае использования платных парковок.

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#депутат
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Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
«Ъ»: Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
12 октября 2023, 01:37

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Mastercard и Visa. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.
Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников подтвердил, что с 9 октября нововведения вступили в силу. Он пояснил, что речь идёт о вознаграждении банка, который осуществляет обработку такого платежа.

По словам Колесникова, изменение условий оплаты связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. Сейчас у WB нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Mastercard и Visa. При оформлении заказа клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, при которых комиссия не взимается - например, СБП, карта «Мир» или SberPay, добавил директор.

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Гербициды привели к ухудшению работы мозга подростков
12 октября 2023, 00:19

Фото: Минтранс МО

Ученые из Сан-Диего, работающие в Калифорнийском университете, обнаружили, что гербициды, которые широко используются в сельском хозяйстве и промышленности, могут оказывать негативное воздействие на мозг подростков. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, и краткий обзор данного исследования приводит Medical Xpress.
Ученые собрали образцы мочи у 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в Эквадоре. После этого участникам проводились тесты для оценки различных аспектов и функций их мозга, включая внимание и контроль, память и обучение, языковые навыки, зрительно-пространственное и социальное восприятие.

Исследование выявило, что два наиболее распространенных гербицида — глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) — были обнаружены в организме большинства участников. Конкретно, глифосат был обнаружен в моче 98 процентов испытуемых, а 2,4D — в моче 66 процентов участников.

Исследователи пришли к выводу, что повышенное содержание 2,4D в моче ассоциируется с ухудшением результатов тестов по вниманию, контролю, памяти, обучению и языковым навыкам. Также было выявлено, что повышенное содержание глифосата связано с ухудшением социального восприятия.

Гербициды, в частности глифосат, широко используются для обработки различных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и соя. 2,4D, с другой стороны, является гербицидом, который применяется для обработки газонов, водных поверхностей и различных сельскохозяйственных культур. С началом использования генетически модифицированных культур, устойчивых к этим гербицидам в 1996 и 2014 годах, потребление глифосата и 2,4D значительно возросло.

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