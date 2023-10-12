На Камчатке отстранили от должности главу закрытого города Вилючинск Потапова

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На Камчатке краевой суд отстранил от должности мэра закрытого города Вилючинск Сергея Потапова.
«Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Потапова и его адвокатов на решение Вилючинского городского суда о досрочном прекращении полномочий главы города подводников в связи с утратой доверия. Суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для его отмены или изменения», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Отмечается, что Потапова отстранили от должности по результатам прокурорской проверки, выявившей в администрации Вилючинска нарушения требований российского антикоррупционного законодательства.
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