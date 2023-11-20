На Камчатке прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом

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Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю предупредила о приближении мощного циклона, ожидаемого на полуострове. Отмечается, что влияние этого циклона приведет к формированию волн высотой от 8 до 10 метров в акватории Тихого океана и Берингова моря.
В сообщении говорится о штормовом предупреждении, которое будет действовать до середины дня 21 ноября. Ожидается возможное переливание и размытие морской воды песчаных кос в районе поселков Апуска и Корф на севере края, а также возможное затопление низменностей в этом районе.
Сильные волны также будут заметны на западном побережье Охотского моря, с возможным переливанием морской воды на участке от поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района до села Устьевое Соболевского района.
Помимо этого, циклон также принесет осадки в виде дождя и мокрого снега на всю территорию Камчатского края. В прибрежных районах ожидаются порывы ветра штормовой силы, а в горных районах объявлена лавинная опасность. Ожидается, что погода начнет улучшаться 21 ноября.
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Сильные волны также будут заметны на западном побережье Охотского моря, с возможным переливанием морской воды на участке от поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района до села Устьевое Соболевского района.
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Артем Кузьмин