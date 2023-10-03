На Камчатке украинца лишили гражданства РФ за экстремистские высказывания

Фото: iStock/JessAerons
Жителя Камчатки, который ранее являлся гражданином Украины, лишили российского гражданства из-за публичных призывов к террористической деятельности в отношении россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
«В соответствии со ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Правоохранители установили, что мужчина на протяжении полутора лет многократно размещал во "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти и других россиян. Отмечается, что в марте 2014 года осужденный отказался от гражданства Украины и вступил в гражданство РФ.
Читайте также:
Французский политолог Леруа получил российское гражданство
«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства
Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности
Диана Аванесян