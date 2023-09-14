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На каруселях в Подмосковье за лето покатались более 295 тыс человек

14 сентября 2023, 17:25
Фото: Минблаго МО

Фото: Минблаго МО

За минувший летний сезон карусели в Подмосковье привлекли более 295 тыс посетителей. Такую статистику предоставили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«Рады отметить, что в летний сезон карусели посетило значительное число гостей. Это отражает их постоянную популярность и роль как любимого места для семейного отдыха», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
С момента запуска программы в 2018 году на каруселях, разработанных известным дизайнером Денисом Симачёвым, покатались более 2 млн человек. Аттракционы оснащены стереоаудиосистемой и иллюминацией.

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#подмосковье
#московская область
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В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде
14 сентября 2023, 17:50

Фото: istockphoto / anyaberkut

Жители Подмосковья могут получить справки центра занятости населения и о мерах социальной поддержки в двух форматах: онлайн и на бумажном носителе.

«С начала года выдано более 73 тысяч электронных справок, в то время как на бумажном носителе всего 13 тысяч. Наиболее популярный способ получения справок — онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить её гораздо удобнее и проще», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Людмила Болатаева также отметила, что получение справки в электронном виде значительно экономит время заявителя. 

Оформить справки онлайн можно на сайте. 

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#подмосковье
#министр
#онлайн
#справки
#людмила болатаева
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В Москве ожидается похолодание на выходных
14 сентября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/Noppasin Wongchum

Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные температура в Москве снизится.
«На предстоящих выходных, 16-17 сентября, температура воздуха в городе опустится до осенних показателей и будет находиться в пределах 7-13°C», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости сообщал, что климатическое лето с дневными температурами до 24°C продолжится до 14 сентября. По его словам, уже в следующую пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20°C.

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#выходные
#москва
#прогноз
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Роскомнадзор заявил о возможной блокировке WhatsApp
14 сентября 2023, 17:20

Фото: istock / ipuwadol

Популярный мессенджер WhatsApp, при условии появления каналов с запрещенной информацией, могут заблокировать. Блокировка будет зависеть от дальнейшего поведения компании Meta*.
WhatsApp запустил функцию каналов в 150 странах, в России на данный момент она недоступна.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — пояснили в сообщении ведомства.
Требования законодательства РФ распространяются на социальные сети и средства общения, которые работают на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор. 

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин утверждали, что не исключают блокировку WhatsApp на территории РФ. 

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#социальные сети
#роскомнадзор
#рф
#мессенджеры
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В Подмосковье подготовили сеянцы для акции «Наш лес. Посади своё дерево»
14 сентября 2023, 17:05

Фото: Istockphoto / zhukovvvlad

Подмосковные специалисты подготовили сеянцы для высадки на лесных площадках акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Весь посадочный материал для восстановления лесов Подмосковья выращивает Центрлесхоз. Сейчас там заканчивается выкопка посадочного материала для акции. В четверг на центральную площадку из Сергиево-Посадского питомника в Ногинское лесничество отправят почти 16 тыс сеянцев сосны обыкновенной», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, уже привезен посадочный материал на 24 лесных участка в 15 лесничествах. Перед отправкой корни сеянцев обработали от высыхания.
«Для акции на лесных участках выкопано около 100 тыс сеянцев. Этой осенью мы будем сажать две из основных лесообразующих пород региона – сосну и ель», – отметил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Акция по посадке саженцев и сеянцев «Наш лес. Посади своё дерево» проходит в Подмосковье каждую осень. В этом году она стартует 16 сентября и завершится 30 сентября. Для её проведения подобрали около 700 участков.
 
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Акция по высадке деревьев в Подмосковье стартует 16 сентября

Комлесхоз сообщает, как выбрать удобную площадку для участия в акции «Наш лес. Посади свое дерево»



 
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#экологическая акция
#подмосковье
#московская область
#олег баженов
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Мобильное приложение Системы-112 поможет оформить европротокол
14 сентября 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В мобильном приложении Системы-112 Московской области появилась функция упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий, то есть оформление протокола ДТП без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД.

Мобильное приложение Системы-112 Московкой области постоянно совершенствуется, разработчики постоянно добавляют новые фукнкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Новая функция оформления европротокола с помощью приложения стала очень удобной разработкой. Водителям не приходится часами ждать правоохранителей и на дорогах не создаются заторы. А также, снизилась нагрузка на сотрудников ГИБДД.

Жители Подмосковья уже могут загрузить на свои смартфоны обновлённое приложение «112МО», в которое добавили ряд полезных функций, воспользоваться которыми можно абсолютно бесплатно.

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Мобильное приложение Системы-112 поможет узнать, где находится ваш ребёнок.

Операторы Системы-112 Подмосковья с начала года оказали помощь жителям 8 миллионов раз.

Подмосковная Система-112 помогает не только жителям Московской области.

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Зеленоградск и Петербург стали самыми кошачьими городами России
14 сентября 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/VYCHEGZHANINA

Сервиса путешествий Туту.ру установил список самых «кошачьих» городов России, к которым относятся Зеленоградск, Санкт-Петербург, а также Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола.
Так, в Зеленоградске Калининградской области к кошкам проявляют особые любовь и внимание, также в городе есть собственный сквер «Котофейня» и тематический музей «Мурариум». А в Петербурге есть несколько кошачьих кафе и кошачьих «памятников», также много котов водится в Эрмитаже.

Как передаёт Газета.ру, в Тюмени кошкам посвящен целый сквер, на аллее в центре города установлены гранитные тумбы с золотыми фигурками этих животных, а в Казани кошки являются элементом брендинга города, на одной из улиц города можно увидеть памятник Коту казанскому.

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#животные
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Новые «Бременские музыканты»: что шокировало зрителей трейлера
Вышел трейлер нового фильма про Бременских музыкантов: почему стоит посмотреть
14 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/LeMusique

Трейлер картины, которая обещает стать хитом кинопроката, уже доступен к просмотру. Мнения тех, кто успел посмотреть анонс современных «Бременских музыкантов», а также о том, чего стоит ждать от фильма, расскажет редакция «Радио 1».

Новые Бременские музыканты: почему стоит посмотреть


Фильм обещает порадовать зрителей обилием звезд, юмора, пейзажами и незабываемой музыкой Геннадия Гладкова. В современной версии картины снялись: Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Юлия Пересильд и другие. Потрясающие пейзажи, которые можно увидеть в фильме, хорошо знакомы жителям Подмосковья. Одной из площадок стали люберецкие песчаные карьеры. А вот кадры «средневековой Германии» снимали на Северном Кавказе – в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Режиссером проекта стал Алексей Нужный.
Фильм представит зрителям приключенческую историю бродячих музыкантов, которые вновь сплотятся, чтобы вернуть на мрачные улицы смех и радость, но прежде всего, им придется рассмешить Принцессу. Встреча с дочерью Короля стала опасной авантюрой. Музыканты столкнутся на своем пути с интригами, коварством и ловушками. Но они готовы на все ради подвига, поэтому их не остановят преступные схемы разбойников, тайны королевской семьи и капризы Принцессы.



Мнения первых зрителей о трейлере «Бременские музыканты»


Трейлер оставил неоднозначное впечатление после просмотра. Зрители восхищались и негодовали. Кто-то остался доволен и с нетерпением ждет выхода новинки в кинопрокат, а зрители, которые оставили негативные отзывы посетовали, что образы животных слишком пугающие, а актеров следовало бы просто загримировать, а не надевать на них костюмы. Однако, даже недовольные трейлером зрители ждут, когда фильм выйдет на большие экраны, уповая на то, что технические решения образов зверей к прокату будут изменены.


«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября
«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября


«Бременские музыканты 2023» дата выхода


Новинка выйдет в прокат 1 января 2024 года. Впервые о проекте россиянам рассказали летом 2022 года, тогда же картина получила финансовую поддержку от «Фонда кино». Съемки картины завершились в августе текущего года.

Самые успешные экранизации российских мультфильмов


Пока история «Бременских музыкантов» не вышла в кинопрокат, самое время посмотреть российские мультфильмы, экранизация которых признана самой успешной. Лидерами проката стали мультфильмы: «Маша и Медведь», «Фиксики», «Турбозавры», «Три кота», «Смешарики».
 

Самые кассовые российские фильмы для детей


Фильмами, которые вместе с детьми будет интересно посмотреть и взрослым, стали: «Чебурашка», «Артек. Большое путешествие», «Красная Шапочка», «Волшебники», «Мой папа – вождь», «Пётр I: последний царь и первый император». Эти картины для семейного просмотра стали самыми кассовыми российскими фильмами и продолжают оставаться популярными на сегодняшний день.

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Стипендию губернатора в сентябре получили 5 тыс подмосковных детей-сирот
14 сентября 2023, 16:40

Фото: Istockphoto / Tero Vesalainen

В сентябре более 5 тыс детей-сирот автоматически получили стипендию губернатора Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Стипендия губернатора – одна из важных социальных программ Московской области. Она облегчает финансовое положение детей-сирот, помогает получить образование и развиваться, несмотря на сложности. В том числе её получили почти 1,5 тыс вновь поступивших студентов. Каждый студент ежемесячно получает 6 тыс рублей», – пояснила Болтаева
Подобную меру поддержки получают дети-сироты, которые учатся очно в колледже, техникуме или вузе, независимо от места нахождения учебного учреждения. Выплата назначается и выплачивается в проактивном режиме – никуда обращаться за ней не надо.

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#московская область
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В Раменском городском округе планируют построить складской комплекс на 1500 рабочих мест
14 сентября 2023, 16:29

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового складского комплекса на территории деревни Бритово Раменского городского округа.

Застройщиком проекта нового складского комплекса выступает ООО «Меридиан», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь застройки составит более 2,5 га. Комплекс предназначен для сдачи в аренду, здесь будут запроектированы шесть производственно-складских корпусов, два бытовых блока, общежития для сотрудников, двухэтажный офис управляющей компании, парковки для легковых автомобилей на 700 машиномест и грузового транспорта на 500 машиномест. Реализация проекта поможет создать 1500 новых рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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