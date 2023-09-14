На каруселях в Подмосковье за лето покатались более 295 тыс человек

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«Рады отметить, что в летний сезон карусели посетило значительное число гостей. Это отражает их постоянную популярность и роль как любимого места для семейного отдыха», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.С момента запуска программы в 2018 году на каруселях, разработанных известным дизайнером Денисом Симачёвым, покатались более 2 млн человек. Аттракционы оснащены стереоаудиосистемой и иллюминацией.
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