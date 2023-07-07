На Керченской переправе десантные корабли начали перевозить машины

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Большие десантные корабли начали перевозку частных автомобилей на Керченской переправе, такие меры были приняты из-за образовавшейся пробки перед Крымским мостом со стороны полуострова. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. —ред.)», — цитирует РИА Новости Лукашенко.
Таким образом, по его словам, пробка перед Крымским мостом со стороны полуострова уменьшилась до 300 метров.
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Элина Позднякова