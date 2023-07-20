На «КиноПоиск» составлен очередной протокол за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних

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Роскомнадзор составил очередной административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра «КиноПоиск». Платформе вменяется показ несовершеннолетним фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее «КиноПоиск» уже был оштрафован на 1 миллион рублей за маркировку «16+» вместо «18+» на транслируемых видеосервисом фильмах «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других картинах. И это было далеко не первое административное наказание в отношении российских онлайн-кинотеатров за трансляцию ЛГБТ с некорректным возрастным ограничением. Ранее за такие нарушения уже были оштрафованы Star, Premier, «Мегафон-ТВ». По данной административной статье нарушителю может грозить штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей. В случае жесткого решения — приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Александр Бойцов