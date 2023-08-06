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На Кипре больных кошек начнут лечить таблетками от COVID для людей

06 августа 2023, 11:50

Фото:istockphoto/Anna Kendik

Кошкам начнут давать человеческие таблетки от COVID, чтобы бороться со вспышкой смертельной кошачьей болезни FIP.
Agence France-Presse пишет, что правительство дало добро министерству сельского хозяйства на предоставление таблеток против COVID кошкам.

Сейчас на Кипре тысячи кошек умирают от кошачьего инфекционного перитонита (FIP). Заболевание возникло раньше пандемии COVID, и животные не представляют опасности для человека.


Зоозащитники предупреждают, что Кипр скоро превратится в остров мёртвых кошек. Болезнь, возможно, уже убила большую часть из миллиона особей. Ветеринарная ассоциация утверждает, что погибли менее 10 тысяч кошек.

Согласно легенде, римская императрица Елена привезла кошек на Кипр для борьбы с ядовитыми змеями примерно 1700 лет назад.

Археологические свидетельства говорят о том, что одомашнивание кошек на острове произошло 9500 лет назад. А в неолитической деревне Шиллурокамбос археологи находили останки кошки и человека: их специально похоронили вместе.

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#кошки
#кошка
#коронавирус
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Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе
06 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/Germanovich

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла», — приводит слова синоптика NEWS.ru

По словам Шувалова, к концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов. 

Напомним, ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура до +34 градусов ожидается в столице и области в воскресенье, 6 августа. По данным синоптиков, в Москву придёт жара от 32 до 34 градусов. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ночью похолодает до +18 градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.

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#похолодание
#дожди
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Нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за разгерметизации в Польше
06 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/kodda

Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключили из-за разгерметизации на территории Польши. Об этом сообщил польский оператор магистрали PERN.
Отмечается, что вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме. По информации оператора, отключение нитки нефтепровода не представляет угрозы для местных жителей. На месте инцидента находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. 

На данный момент происходит расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее российские подразделения ПВО отразили атаку трех беспилотников самолетного типа, которые направлялись к нефтеперегонной станции «Дружба». По словам губернатора Богомаза, катастрофу удалось предотвратить благодаря профессионализму российских военных.

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#бпла
#расследование
#станции
#отключение
#пво
#служба
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В Москве и Подмосковье ожидается 34-градусная жара
06 августа 2023, 10:34

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Температура до +34 градусов ожидается в столице и области в воскресенье, 6 августа.
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
 
По данным синоптиков, в Москву придёт жара от 32 до 34 градусов. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
 
Ночью похолодает до +18 градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что для того, чтобы нормально пережить знойную погоду, необходимо меньше двигаться и не заниматься спортом, а также стараться не находиться на открытом солнце.

Кроме того, по словам врача, во время жаркой погоды следует регулярно пить воду, но не холодную, а комнатной температуры.

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#москва
#подмосковье
#жара
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Первый вице-премьер Белоусов заявил, что Россия готова к старту отрасли беспилотных авиационных систем
06 августа 2023, 09:07

Фото: iStock/Daria_Nipot

Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем.
Такое заявление 6 августа сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске. По его мнению, «Архипелаг» показал готовность страны к старту новой отрасли.
 
«У нас есть далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов. Практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, она практически полная», — рассказал Андрей Белоусов.
По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его. Отметил, что некоторые российские производители двигателей пользуются спросом и за границей. Но, несмотря на это, работа в новой отрасли предстоит большая.

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#беспилотник
#бпла
#россия
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Маск обещал оплатить судебные иски тем, кто пострадал за лайки в Twitter
06 августа 2023, 08:42

Фото: iStock/ Zolnierek

Пользователям Twitter (новое название — X), столкнувшимся с несправедливым отношением работодателей за публикации или лайки на платформе, социальная сеть готова оплатить судебный счёт.
Такое заявление сделал глава компании X, американский миллиардер Илон Маск. Он дал обещание, что компания возместит расходы на судебные иски оказавшимся в подобной ситуации.
 
«Без ограничений», — уточнил Илон Маск.
24 июля Twitter переименовали в X. Нововведения коснулись логотипа платформы: теперь вместо голубой птицы изображена буква X.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету NYT, имелся случай, когда Маск отказал Украине в доступе к сети около Крыма. Предполагалось, что ВСУ планировали использовать Starlink для отправки дрона с взрывчаткой с целью атаковать российские корабли в Черном море.

Кроме того, по информации NYT, миллиардер временами частично отключал Starlink на территории Украины из-за задолженности за услуги связи.

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#илон маск
#суд
#сша
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Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия
Хиросима и Нагасаки: в каком году сбросили атомную бомбу, сколько человек погибло
06 августа 2023, 08:00

Фото: IStock/font83

История Хиросимы и Нагасаки навсегда останется в памяти человечества как одна из самых трагичных страниц Второй мировой войны. Эти два японских города стали жертвами первых ядерных бомбардировок, совершённых Соединёнными Штатами Америки в 1945 году. Ядерная война привела к окончанию другой битвы, но оставила глубокий след на судьбе тысяч людей. Взрывы уничтожили большую часть этих городов, а точное число погибших до сих пор неизвестно: в среднем считается, что их не менее 200 тысяч. Ещё больше людей оказались покалечены и остались без крова. В день годовщины ужасного события решили вспомнить, как это было. Подробнее — в материале «Радио 1».
В начале 20-го века Япония активно развивалась и усиливала свою мощь. В 1931 году Япония агрессивно захватила Маньчжурию и в 1937 году начала полномасштабную войну с Китаем. Это вызвало обеспокоенность во всём мире. США, в свою очередь, проводили политику изоляционизма и избегали вступления в конфликты за пределами своих границ. Однако, после нападения японских войск на Перл-Харбор в Гавайях 7 декабря 1941 года, США были втянуты во Вторую Мировую войну. Этот момент стал поворотным и послужил началом активного военного противостояния между США и Японией.

Сражения между США и Японией на Тихоокеанском театре стали кровопролитными и свирепыми. Япония стремилась расширить свои территории и получить контроль над ресурсами региона, тогда как США стремились вернуть захваченные японцами территории и остановить японскую экспансию.

Один из ключевых моментов в этой кампании была битва при Мидуэйском атолле в июне 1942 года, в результате которой США нанесли серьёзное поражение японскому флоту, что отразилось на дальнейшем ходе войны. Хиросима, расположенная на западе Японии, была центром промышленности и торговли. Нагасаки же находился на северо-западе Кюшу и была важным портом и центром металлургической промышленности. В 1945 году, на заключительных стадиях войны, США приняли решение об использовании ядерного оружия против Японии. К тому времени Токио уже был разрушен после множества бомбардировок. Однако противника это не остановило.
Изначально у США была идея сбросить 9 атомных бомб на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 г. Но в итоге было принято решение применить новое оружие против густо заселённых городов.
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Атомная бомбардировка Хиросимы: год, сколько человек погибло

6 августа 1945 года в 8 утра американский военный самолёт Boeing B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу типа Little Boy на Хиросиму. Мощность бомбы составляла 14 килотонн тротила. Выполнив поставленную задачу, экипаж самолёта покинул зону поражения и прибыл на базу. В это время атомный гриб достиг 13 километров в высоту, вызывая кислотный дождь, который убил тысячи людей, избежавших первоначального взрыва. 80% города исчезло. Взрыв уничтожил практически всю Хиросиму. Более 70 тысяч человек погибли мгновенно, ещё несколько десятков тысяч погибли позже от радиации и последствий разрушений. Хиросима стала первым городом в истории, разрушенным атомной бомбой.

Бомбардировка Нагасаки

Через несколько дней военные США должны были сбросить ещё одну бомбу на город Кокура. Однако, когда экипаж прибыл на место, там была сильная облачность. После нескольких заходов, командиры дали указание сменить точку назначения на город Нагасаки. Так, спустя три дня после Хиросимы, 9 августа 1945 года, американский бомбардировщик Bockscar сбросил вторую атомную бомбу типа «Fat Man» (по прозвищу «Толстяк») на город Нагасаки. Она была почти вдвое мощнее использованной в Хиросиме, но неточное прицеливание и особенности местного рельефа несколько снизили урон от взрыва. Так Нагасаки стал вторым японским городом, который оказался под прицелом ядерной бомбы США. Взрыв убил около 40 тысяч человек, и ещё тысячи погибли от радиации и ран спустя время после трагедии. Эти атомные бомбардировки вызвали яростные дебаты и привели к окончанию Второй мировой войны. 15 августа 1945 года Япония капитулировала, что привело к официальному окончанию сражения.

История Хиросимы и Нагасаки стала напоминанием о необходимости предотвращения войны и ядерной угрозы. Эти города стали символами мира и борьбы за мирное будущее. После капитуляции Японии США начали участвовать в восстановлении страны. Однако, послевоенные отношения между этими нациями оставались сложными. Однако правительство США запретило распространять любые показания об этом массовом убийстве, и миллионы фотографий были уничтожены. Подписанный в 1951 году Сан-Францисский мирный договор восстановил мирное сотрудничество между государствами, и Вашингтон стал ключевым союзником Токио в последующие десятилетия.

Сегодня в Хиросиме и Нагасаки созданы парки мира и памятники, чтобы почтить память жертв и призвать к миру и безопасности, чтобы подобные ужасные события больше никогда не повторялись.

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#сша
#история
#оружие
#япония
#взрыв
#ядерное оружие
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За неделю жара в Москве побила два температурных рекорда
Вильфанд: за неделю в Москве было побито сразу два температурных рекорда
06 августа 2023, 03:14

Фото: istockphoto/Pheelings Media

Два температурных рекорда были побиты в Москве в связи с нынешней жарой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, цитирует его Агентство городских новостей «Москва».
Вильфанд уточнил, что в субботу, 5 августа, в столице зарегистрирована максимальная температура этого года, а в пятницу, 4 августа, была зафиксирована наивысшая среднесуточная температура.

«Таким образом, мы видим побитые два температурных рекорда подряд», — добавил специалист.
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#температура
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В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне СВО
Минобороны: воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне спецоперации
06 августа 2023, 01:48

Фото: МО РФ

Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.
В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.

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#жители
#звёзды
#всу
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В Киеве приступили к установке трезубца на монумент «Родина-мать»
05 августа 2023, 21:53

Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

Вместо герба СССР на монумент «Родина-мать» в Киеве начали устанавливать трезубец. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В субботу, 5 августа, несколько раз переносили запланированную установку трезубца. В итоге, к работе приступили лишь вечером. Также сообщается, что аллею городов-героев около монумента закрыли маскировочной сеткой.

И.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев уточнил, что работы должны завершиться к 24 августа, когда в стране будет отмечаться День независимости. Кроме того, в эту дату монумент переименуют в «Украину-мать».

Ранее, 1 августа, сообщалось, что со щита монумента «Родина-мать» в Киеве демонтировали герб СССР.

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#памятник
#изменения
#киев
#ссср
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