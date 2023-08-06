На Кипре больных кошек начнут лечить таблетками от COVID для людей

Фото:istockphoto/Anna Kendik
Кошкам начнут давать человеческие таблетки от COVID, чтобы бороться со вспышкой смертельной кошачьей болезни FIP.
Agence France-Presse пишет, что правительство дало добро министерству сельского хозяйства на предоставление таблеток против COVID кошкам.
Сейчас на Кипре тысячи кошек умирают от кошачьего инфекционного перитонита (FIP). Заболевание возникло раньше пандемии COVID, и животные не представляют опасности для человека.
Зоозащитники предупреждают, что Кипр скоро превратится в остров мёртвых кошек. Болезнь, возможно, уже убила большую часть из миллиона особей. Ветеринарная ассоциация утверждает, что погибли менее 10 тысяч кошек.
Согласно легенде, римская императрица Елена привезла кошек на Кипр для борьбы с ядовитыми змеями примерно 1700 лет назад.
Археологические свидетельства говорят о том, что одомашнивание кошек на острове произошло 9500 лет назад. А в неолитической деревне Шиллурокамбос археологи находили останки кошки и человека: их специально похоронили вместе.
Читайте также:
Ученый Болков допустил появление в России штамма коронавируса, который убивает кошек
В Турции захотели выслать в Париж «армию кошек и собак» для уничтожения крыс
SN: Британская кошка спасла свою хозяйку от смерти
Сейчас на Кипре тысячи кошек умирают от кошачьего инфекционного перитонита (FIP). Заболевание возникло раньше пандемии COVID, и животные не представляют опасности для человека.
Согласно легенде, римская императрица Елена привезла кошек на Кипр для борьбы с ядовитыми змеями примерно 1700 лет назад.
Археологические свидетельства говорят о том, что одомашнивание кошек на острове произошло 9500 лет назад. А в неолитической деревне Шиллурокамбос археологи находили останки кошки и человека: их специально похоронили вместе.
Читайте также:
Ученый Болков допустил появление в России штамма коронавируса, который убивает кошек
В Турции захотели выслать в Париж «армию кошек и собак» для уничтожения крыс
SN: Британская кошка спасла свою хозяйку от смерти
Мария Фирсова