На клумбах-арабесках в Долгопрудном высадили 32 тыс цветов

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном на Улице Дирижабельной у бывшего кинотеатра «Полёт» разбили яркие клумбы. Такие клумбы носят называние арабески, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Всего здесь высажено порядка 32 тыс цветов пяти видов. Был разработан проект посадки растений. На этой неделе провели работы по укладке мраморной крошки для декора», – пояснила главный специалист МБУ «Благоустройство» Анна Витюк.По её словам, за цветами ухаживают 10 человек. Они проводят полив, прополку, подкормку и обработку от вредителей.
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Лора Луганская