На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 340 тысяч россиян

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Конкурс «Это у нас семейное» на президентской платформе «Россия - страна возможностей» стал самым массовым - на сегодняшний день заявки подали уже 340 тыс. человек. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что приём заявок продлится до 4 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
«Раньше считалось, что самый массовый конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» - это «Лидеры России», там мы доходили до 220 тысяч человек из тех, кто подал заявки, сейчас уже 340 тысяч человек, и у нас впереди еще 2,5 недели на подачу заявок», — цитирует агентство слова Кириенко.
Участники конкурса «Это у нас семейное» поборются за такие призы, как пять миллионов рублей, путешествие по России и возможность рассказать всей стране о своих близких.
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