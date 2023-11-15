На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО
Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 30 тыс жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Подмосковье занимает второе место среди субъектов Федерации по количеству заявок – регион представляют 6569 семей
Всего в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» с момента запуска подано более 500 тыс заявок в семейных командах из 89 регионов России. Из-за высокого интереса к конкурсу регистрацию продлили до 18 декабря.
С 25 октября на сайте параллельно с регистрацией стали доступны для выполнения первые задания дистанционного этапа. Весной будущего года команды, показавшие лучшие результаты, примут участие в окружных полуфиналах. А летом состоится финал. Он соберёт 300 семей со всей страны.
Главный приз конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий. Победители также смогут отправиться в путешествие по России.
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Всего в проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» с момента запуска подано более 500 тыс заявок в семейных командах из 89 регионов России. Из-за высокого интереса к конкурсу регистрацию продлили до 18 декабря.
Главный приз конкурса – сертификаты на улучшение жилищных условий. Победители также смогут отправиться в путешествие по России.
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Лора Луганская