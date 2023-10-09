На конкурсе «Мисс Россия — 2023» разразился скандал

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Финал конкурса «Мисс Россия — 2023» накануне состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Москве. На звание самой красивой девушки страны претендовали 85 тысяч участниц. Редакция «Радио 1» расскажет, кто стал победительницей конкурса и почему не обошлось без скандала.
«Мисс Россия — 2023»: победительница
Победительницей конкурса стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова объявила о новой «Мисс России» и передала девушке корону, выполненную по мотивам диадемы жены Николая II императрицы Александры Федоровны.
Оценивали красоту и талант девушек почетные члены жюри, которыми стали: «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002», телеведущая Оксана Федорова, певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, дизайнер Игорь Чапурин и «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова.
Маргарита Голубева: «Мисс Россия»
22-летняя победительница конкурса выросла в многодетной семье. Она старшая из четверых детей. Мать девушки работает врачом, а отец инженером. Голубева учится в Российской таможенной академии на пятом курсе и недавно поступила в Московский государственный институт культуры, где ее наставницей стала российская эстрадная певица Лариса Долина.
В 2021 году Голубева впервые предстала перед зрителями в шоу «Голос» на Первом канале. Она приняла участие в 10-м сезоне, но не смогла преодолеть первый этап конкурса и вскоре покинула шоу.
Участниц подозревали в накрутке голосов
В процессе онлайн-голосования за претендеток, были зафиксирорваны жалобы пользователей на многочисленные сбои. На странице конкурса не удавалось проголосовать за понравившуюся участницу. Кроме того, наблюдался резкий отрыв некоторых конкурсанток, что могло свидетельствовать о накрутке голосов с помощью ботов.
Скандальную ситуацию прокомментировала гендиректор конкурса Анастасия Беляк. По ее словам, с накруткой голосов руководство мероприятия сталкивается ежегодно. Однако команда IT-специалистов контролирует подобные ситуации и после завершения голосования, накрученные с помощью сторонних сервисов голоса, аннулируются.
Корона «Мисс России»
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Корона, которая была передана победительнице конкурса «Мисс Россия — 2023» Маргарите Голубевой, была создана в 2018 году. Украшение создано по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II. Ее форма повторяет очертания церковных куполов. Корона изготовлена из белого золота, верхушки «куполов» и основание украшают 203 жемчужины Южных морей и Акойя, а узоры из драгоценных камней повторяют цвета российского флага. Стоимость украшения оценивается в 100 миллионов рублей.
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