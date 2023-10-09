Радио1
Главная / Новости / Общество/ На конкурсе «Мисс Россия — 2023» разразился скандал

На конкурсе «Мисс Россия — 2023» разразился скандал

«Мисс Россия — 2023» стала студентка Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга
09 октября 2023, 15:54
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Финал конкурса «Мисс Россия — 2023» накануне состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Москве. На звание самой красивой девушки страны претендовали 85 тысяч участниц. Редакция «Радио 1» расскажет, кто стал победительницей конкурса и почему не обошлось без скандала.

«Мисс Россия — 2023»: победительница


Победительницей конкурса стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова объявила о новой «Мисс России» и передала девушке корону, выполненную по мотивам диадемы жены Николая II императрицы Александры Федоровны.


Петербурженка получила приз в размере 1 млн рублей и представит Россию на международных конкурсах красоты, первый из которых состоится в Сальвадоре в конце ноября, а второй пройдет в декабре в Индии.

Оценивали красоту и талант девушек почетные члены жюри, которыми стали: «Мисс Россия — 2001», «Мисс Вселенная — 2002», телеведущая Оксана Федорова, певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, дизайнер Игорь Чапурин и «Мисс Россия — 2006» Татьяна Котова.

Маргарита Голубева: «Мисс Россия»


22-летняя победительница конкурса выросла в многодетной семье. Она старшая из четверых детей. Мать девушки работает врачом, а отец инженером. Голубева учится в Российской таможенной академии на пятом курсе и недавно поступила в Московский государственный институт культуры, где ее наставницей стала российская эстрадная певица Лариса Долина.

В 2021 году Голубева впервые предстала перед зрителями в шоу «Голос» на Первом канале. Она приняла участие в 10-м сезоне, но не смогла преодолеть первый этап конкурса и вскоре покинула шоу.

Участниц подозревали в накрутке голосов


В процессе онлайн-голосования за претендеток, были зафиксирорваны жалобы пользователей на многочисленные сбои. На странице конкурса не удавалось проголосовать за понравившуюся участницу. Кроме того, наблюдался резкий отрыв некоторых конкурсанток, что могло свидетельствовать о накрутке голосов с помощью ботов.

Скандальную ситуацию прокомментировала гендиректор конкурса Анастасия Беляк. По ее словам, с накруткой голосов руководство мероприятия сталкивается ежегодно. Однако команда IT-специалистов контролирует подобные ситуации и после завершения голосования, накрученные с помощью сторонних сервисов голоса, аннулируются.

Корона «Мисс России»


Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Корона, которая была передана победительнице конкурса «Мисс Россия — 2023» Маргарите Голубевой, была создана в 2018 году. Украшение создано по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II. Ее форма повторяет очертания церковных куполов. Корона изготовлена из белого золота, верхушки «куполов» и основание украшают 203 жемчужины Южных морей и Акойя, а узоры из драгоценных камней повторяют цвета российского флага. Стоимость украшения оценивается в 100 миллионов рублей.


Читайте также:

«Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей

Названа победительница конкурса «Мисс Россия - 2023»

Многодетную семью из Подмосковья признали лучшей в России
#россия
#украшения
#мероприятия
#шоу
#приз
#рф
#красота
#конкурс
Читайте нас в
В Волоколамске расчистили дорогу от поваленного дерева
09 октября 2023, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В службу 112 Волоколамского городского округа в воскресенье пришел вызов о поваленном непогодой дереве. О прошествии сообщили автомобилист, ставший свидетелем падения дерева из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Стоит отметить, что дерево перекрыло движение по трассе «Руза — Осташёво».

«С помощью бензопил работники противопожарно-спасательной службы распилили ствол, убрали бревна и осыпавшиеся ветки. Через 30 минут движение по трассе «Руза — Осташёво» было полностью восстановлено», – поделился начальник пожарно-спасательной части № 204 Артём Захарян.

По словам жителей, спасатели оперативно отреагировали на обращение и освободили участок автомобильной дороги.
 
Читайте также:
Достроить ФАП под Волоколамском   планируют до конца года

В Волоколамске спасли енотовидную собаку, просидевшую в колодце три дня

Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры
#спасатели
#движение
#дороги
#дерево
#работники
#волоколамск
#подмосковье
#происшествие
Читайте нас в
США начали расследование после публикаций РФ о незаконных биопрограммах
Минобороны: США начали расследование после публикаций РФ о биопрограммах
09 октября 2023, 15:50

Фото: istock / Dmitriy Sidor

В Соединенных Штатах начали расследование в отношении работы подпольной лаборатории в городе Ридли в штате Калифорния после заявления от Минобороны РФ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова передают РИА Новости.

«Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования», — заявил Кириллов на брифинге.
По мнению Кириллова, 3 комитета конгресса Штатов начали расследование в отношении деятельности компании «Престиж Биотех», которая арендовала помещение, где и проводили запрещенные федеральным законодательством исследования.

Ранее Генерал Кириллов назвал новые имена участников биопрограмм США на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

#сша
#минобороны рф
#имена
#компании
#лаборатории
#расследование
#новости
Читайте нас в
«Жириновский» назвал главную причину конфликта Израиля и ХАМАС
«Жириновский» заявил, что израильский конфликт – это следствие западных игр
09 октября 2023, 15:45

Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект «Жириновский» ответил на вопрос «РИА Новости» о причинах вспыхнувшего конфликта между Израилем и ХАМАС.
«Очередное обострение арабо-израильского конфликта - это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности. Но помните, что посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен», - прокомментировала ситуацию нейросеть.

При этом, в СМИ напомнили, что еще в 2019 году покойный Владимир Жириновский заявлял, что к 2024 году все забудут об Украине из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке, который станет предвестников третьей мировой войны. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Читайте также: 

«Пора начинать переговоры»: На Украине назвали последствия израильского конфликта для ВСУ

Al Arabiya: Из Ливана в сторону Израиля выпущено не менее 12 ракет

В израильском Сдероте сотни семей русскоязычных израильтян оказались без еды
#владимир жириновский
#сми
#израиль
#армия
#операции
#хамас
Читайте нас в
Близкие родственники людей, пропавших без вести, сдадут ДНК-анализ
09 октября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Filmstax

В числе людей, которые должны будут сдавать ДНК-анализ, окажутся близкие родственники граждан, которые числятся пропавшими без вести.
«Российская газета» сообщает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который внесёт изменения в ФЗ о государственной геномной регистрации. Член Общественного совета при МВД РФ, президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рассказал об изменениях.
 
«За моей спиной десятки не найденных детей. Этот закон поможет нам прояснить их судьбу, как и многих тысяч взрослых, которые до сих пор числятся пропавшими без вести», - рассказал он.
Заслуженный юрист России, разработчик федерального закона о геномной регистрации Иван Соловьев рассказал, что государственная геномная регистрация в России успешно осуществляется 14 лет.
 
«В начале текущего года принято решение, что в федеральную базу войдет геномная информация о всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении любых преступлений, а с 1 января 2025 года лиц, подвергнутых административному аресту», - рассказал Иван Соловьёв.
Раньше анализ ДНК брали только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе  преступлений против половой неприкосновенности. Законопроект предусматривает, что геномная информация будет храниться в базе данных до установления местонахождения без вести пропавшего человека, но не более 70 лет. В нахождения человека ДНК-информация будет ликвидирована.

Читайте также:

Мария Арбатова назвала ахинеей сообщения о пропаже Кондулайнен

Среди похищенных боевиками ХАМАС девушек могли быть россиянки

В Петербурге нашли брошенного и избитого ребёнка
#законопроект
#полиция
#поиски
Читайте нас в
Владельцев домашних питомцев предупредили о новой схеме мошенничества
Kaspersky: Мошенники выманивают у людей деньги под видом продавцов ветпрепаратов
09 октября 2023, 15:28

Фото: istock / Yuliya

Мошенники выманивают деньги у людей, которые хотят приобрести ветеринарные препараты для своих домашних животных через телеграм-каналы. Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

Злоумышленники повысили активность из-за новостей о сокращении поставок ветпрепаратов в Россию. Речь идет о лекарствах от блох, клещей, препаратах для профилактики бабезиоза и боррелиоза, а также тех лекарств, которые применяют от воспалительных процессов, зуда и аллергии.

О приобретении лекарств договариваются в личных сообщениях. После того как жертва переводит сумму, ей сообщает что препарат закончился и предлагают вернуть деньги. Для этого необходимо перейти по ссылке и ввести реквизиты  банковской карты и сообщить код из смс. Разумеется, никакого возврата не происходит, а мошенникам попадают личные данные. После этого обманщики могут снова пытаться снять деньги с вашего счета.

Специалисты также заявляют, что канал выглядит правдоподобно, с большим количеством подписчиков, однако они могут быть накручены. Его создатели утверждают что лекарства оригинальные.

Читайте также: 
Раковая больная заработала 1,8 миллиона рублей на интимных фото

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза

Эксперт Закарян назвал способ отключения слежки и прослушки в смартфоне

#деньги
#лекарства
#мошенники
#карты
#данные
#специалисты
#смс
#препараты
#лаборатория
Читайте нас в
Производительность труда в РФ резко упала
09 октября 2023, 15:11

Фото: istockphoto/BartekSzewczyk

По данным Росстата, производительность труда в России продемонстрировала самое резкое падение с 2009 года.
В 2022 году производительность труда в стране сократилась на 3,6%. Это является самым резким падением за 14 лет, пишет газета «Коммерсантъ», со ссылкой на аналитические данные Росстата.

На такой результат оказало влияние снижение ВВП вместе со снижением уровня безработицы и уходом иностранных компаний с рынка России.

Наиболее заметное паление зарегистрировано в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (-12,9%), научной и технической деятельности (-7,7%), а также в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (-7%).
 
Рост производительности есть только в промышленности, сельском хозяйстве ( 8,7%), строительстве ( 1,8%) и энергетике ( 0,8%).

Читайте также:

Джек Воробей и Терминатор стали коллегами мечты россиян

Расходы на патриотическое воспитание в РФ вырастут в 10 раз

«Известия»: Максимальный размер больничного увеличат в два раза
#работа
#труд
#россия
Читайте нас в
В подмосковном транспорте с начала года поймали более 18 тыс безбилетников
09 октября 2023, 15:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Административно-пассажирская инспекция Подмосковья за девять месяцев этого года выявила более 18 тыс безбилетных пассажиров на областных автобусных маршрутах. Это на 3 тыс больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«В прошлом году мы отменили оплату проезда в общественном транспорте наличными. Заплатить за поездку можно бесконтактно любым удобным способом – социальными и банковскими картами, картами «Стрелка» или «Тройка». Последнее позволяет ощутимо сэкономить на проезде. Скидка за каждые 10 поездок составит 7%, а за 50 и более – 35%», – уточнил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Если пассажир не оплатил поездку, приложив карту к валидатору, проезд будет считаться безбилетным. Штраф составит 1 тыс рублей. Кроме того, безбилетный проезд не защищает от последствий возможной аварии во время поездки. 
 
Читайте также:

В Подмосковье до конца года осталось отремонтировать 14% подъездов

Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах
#транспорт
#минтранс
#штраф
#оплата
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Правозащитник напомнил, что не могут делать полицейские при проверке документов
Правозащитник Мельников напомнил о правах человека при проверке документов
09 октября 2023, 14:55

Фото: IStock/Dzurag

Сотрудники полиции остановили вас на улице и попросили документы для проверки. Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал о правах гражданина, и о том, чего не могут делать представители правоохранительных органов. Подробнее – в материале «Радио 1».

Кто может остановить гражданина и потребовать документы?

Остановить человека на улице и попросить документы для проверки могут сотрудники МВД России, Росгвардии и ГИБДД.

Что должен сделать сотрудник полиции во время проверки документов?

При остановке сотрудник полиции должен представиться и сообщить причину проверки документов. Например, подозрение в совершении противоправных действий в рамках уголовного или административного дела. Если вам не сообщили этого, вы вправе потребовать. Вы также можете попросить переписать данные сотрудника, вам никто не должен противодействовать.

Могу ли я не отдавать паспорт сотруднику полиции?

Вы имеете право не давать паспорт в руки. У нас нигде не зафиксировано, что сотрудникам полиции вы передаете паспорт именно в руки. Тем более, что по закону вы отвечаете за сохранность паспорта. Но я рекомендую не вступать в конфликт с сотрудниками полиции. Вы можете вежливо отказать передавать паспорт в руки, ссылаясь, например, на ковид, предложить перевернуть страницы.  

Если паспорта нет с собой, что на что у меня есть право?

Вы можете вместо паспорта показать нотариально заверенную копию этого документа. Многие не носят паспорт, потому что боятся потерять. В этом случае официально заверенная копия имеет такую же силу, как и паспорт.

Страница на Госуслуах в этом случае не подойдёт, хотя сейчас рассматриваются такие поправки в Госдуме.
Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ
Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

Что будет, если никаких документов с собой не оказалось?              

Если не оказалось с собой документов, вас могут доставить в отдел полиции. Там уже сотрудники заказывают выписку с вашими данными. Обычно делается это достаточно быстро, в течение нескольких часов.

Единственное, когда вас доставят в отдел полиции, попросите дежурного занести вас в журнал. Потому что существует определённое время, которое вы можете находиться в отделе. Если мы говорим о подозрении вас в преступлении, то это 48 часов. Но случалось, когда в журнал вносили и спустя 12 часов после приезда в отдел. Если мы говорим о доставлении в отдел без оснований, вас могут продержать не более двух часов.  

Часто в дежурных частях есть видеокамеры, которые фиксируют звук и видео. Если вас не внесут в журнал доставленных лиц вовремя, то в последующем вы можете пожаловаться, ссылаясь на камеры. Если у вас не изъяли телефон, вы вправе обратиться в 112, и сказать, что вас доставили в отдел, – это также вас подстрахует. По этому же телефону можно оставить жалобу и попросить передать её дежурному по городу, области или району.

У вас также есть право на телефонный звонок. Но далеко не всегда это реализуется. Вы можете позвонить родственникам или своему адвокату, написать о своем задержании в соцсетях. В любом случае, чем больше человек знают о вашем задержании, тем лучше. 

Если полицейские попросили разблокировать и показать телефон – это законно?

Разблокировать и показать содержимое телефона можно только по решению суда. В рамках производства по какому-либо делу.
Фото: IStock/gorodenkoff

Если попросили показать содержимое сумки/рюкзака/чемодана, можно ли отказать? Как должна проходить процедура досмотра?

Если просят показать содержимое сумки, всегда спрашивайте причину. Без оснований вас не могут обыскивать. Также важно помнить, что при обыске происходит заполнение протокола, на этой процедуре должны присутствовать понятые либо вестись видеофиксация. Вот это «либо» даёт возможность нарушать закон недобросовестным сотрудникам полиции. Дело в том, что полицейский может удалить видео или не заснять какой-то момент, а понятые – это гарантия безопасности. Просите понятых всегда, даже если вам сказали, что видеофиксация ведётся.

Можно ли снимать на видео сотрудника полиции?

Вы можете включить диктофон и заблокировать телефон, это будет гарантией вашей безопасности на случай нарушения прав. Также можно снимать на видео сотрудников полиции, закон этого не запрещает, но в последнее время многие агрессивно на это реагируют, поэтому лучше воспользоваться диктофоном.

Куда можно пожаловаться на сотрудника полиции?

На сотрудника полиции можно пожаловаться по номеру 112, направить жалобу также можно в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Также можно рассказать о нарушении депутату Государственной думы, так можно быть уверенным в том, что на жалобу обратят внимание.

Важно помнить, что нужно сохранить все доказательства правонарушения со стороны правоохранительных органов. Был случай, когда в отношении девушки проводились насильственные действия, после чего начальник этого отдела предложил ей сходить в душ и успокоиться. Это означает, что он просто предложил смыть с себя следы. 

Читайте также: 

Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона

Юрист назвал пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

Адвокат Захидов предсказал «колоссальную» утечку данных после доступа МВД к гаджетам россиян
#телефон
#закон
#паспорт
#документы
#человек
#полицейские
#нарушения
Читайте нас в
В Подмосковье до конца года осталось отремонтировать 14% подъездов
09 октября 2023, 14:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье отремонтировали уже 3 916 подъездов, то есть 86% от запланированного на текущий год. Такой статистикой поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
«Программа 2023 года состоит из 4 561 подъезда, из них 2 744 ремонтируют за счёт бюджетного финансирования. Главное, что программа сформирована на основании социальных исследований. В работе сейчас – 645 подъездов. В 12 городских округах ремонт полностью завершён, ещё в 19 выполнен более чем на 90%», – сказал Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее Воробьёв заявлял, что в регионе с 2023 по 2025 годы капитально отремонтируют 4,8 тыс многоквартирных домов. Всего в Московской области – 57 тыс МКД.

Читайте также:

Воробьёв поручил информировать жителей о ходе параллельного капремонта детсадов

К вечеру понедельника тепло включат на всех подмосковных социальных объектах

Заготовку материалов для уборки подмосковных дорог зимой завершат до 1 декабря
#подмосковье
#московская область
#ремонт
#подъезды
#андрей воробьёв
#губернатор
#антон велиховский
#минжкх мо
Читайте нас в
Достижения.рф