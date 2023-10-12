На конкурсе в Подмосковье выберут лучших управдомов

Фото: МинЖКХ МО
В Подмосковье стартует пятый Московский областной конкурс на лучшего председателя совета многоквартирного дома. Они смогут рассказать о своих достижениях, поделиться лучшими практиками взаимодействия с управляющими организациями, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В этом году в конкурсе представлены номинации «Лучшая практика взаимодействия с управляющей организацией»; «Мы соседи» и «Дом с положительным балансом».
Принять участие в конкурсе может любой председатель совета многоквартирного дома, находящегося в Подмосковье. Участник должен иметь российское гражданство и проживать в Московской области.
Подать заявку на участие в конкурсе и изучить его требования можно на сайте.
Конкурс будет проходить в два этапа. Заявки будут принимать до 3 декабря включительно. Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 1 млн рублей. Общее количество призовых мест – 13.
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Принять участие в конкурсе может любой председатель совета многоквартирного дома, находящегося в Подмосковье. Участник должен иметь российское гражданство и проживать в Московской области.
Конкурс будет проходить в два этапа. Заявки будут принимать до 3 декабря включительно. Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 1 млн рублей. Общее количество призовых мест – 13.
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Лора Луганская