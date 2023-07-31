На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении службы.
При этом, о причинах перекрытия движение пока ничего не сообщается.
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