На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

Самый старый житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности в штате Минас-Жерайс. По информации из свидетельства о браке, зарегистрированного местным ЗАГСом, предположительно, он родился в августе 1895 года, что делает его старейшим человеком на Земле, сообщает информационный портал G1.