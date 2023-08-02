На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

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Автомобильное движение через Крымский мост восстановлено, отмечается в сообщении телеграм-канала, освещающего оперативную ситуацию на мосту.
В среду в 1:54 по московскому времени движение было временно приостановлено. Всех, кто находился на мосту или в зоне проверки, призвали оставаться спокойными.
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Артем Кузьмин