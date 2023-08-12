На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk
Временно прекращено движение транспорта по Крымскому мосту, говорится в сообщении Telegram-канала, посвященного ситуации на данном объекте.
«На Крымском мосту временно остановлено движение. Просим тех, кто находится на мосту или вблизи контрольных пунктов, оставаться спокойными и слушаться рекомендаций службы транспортной безопасности», — уточняется в уведомлении.
В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке с использованием двух надводных дронов со стороны Украины. Следственный комитет начал расследование по факту «Террористического акта». В результате взрыва была повреждена дорожная часть моста, одна девочка получила травмы, а ее родители скончались.
Читайте также:
Строители Крымского моста продают медали от Путина
Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье увеличен в 15 раз
На Крымском мосту приостановлено движение
Артем Кузьмин