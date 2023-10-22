На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, 22 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
В сообщении водителей автотранспорта просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также власти города сообщили, что в Севастополе объявлена воздушна тревога.
Ранее губернатор Владимир Сальдо заявил, что три украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма, сбили в Херсонской области.
Напомним, ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. В районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.
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Екатерина Коршунова