На крупнейшем подмосковном пересадочном узле «Железнодорожная» установят 16 эскалаторов

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Уже построены две новые платформы с навесами во всю длину, возведены основные конструкции южного вестибюля и первой части конкорса (распределительный зал для пассажиров). Начались отделочные работы. Также на станции укладываются новые пути и стрелочные переводы. Открытие к запуску запланировано на сентябрь.
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