На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей

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На Крымском мосту временно приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, созданный для информирования о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.
При этом о причинах приостановки автомобильного движения не сообщается. Это уже четвертый подобный случай за последние три дня. Ранее движение на Крымском мосту было перекрыто из-за воздушной тревоги. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.
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