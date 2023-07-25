На Крымском мосту возобновлено движение авто в направлении Кубани

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Крымский мост открыли для движения машин со стороны Крыма, пишет оперативный Телеграм-канал.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено с полуострова в направлении Краснодарского края. Со стороны Тамани движение еще перекрыто», — говорится в публикации.
Ночью 17 июля Киев двумя надводными беспилотниками совершил атаку на Крымский мост. В результате взрыва пострадал ребенок, родители девочки погибли. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. В тот же день было восстановлено движение поездов по Крымскому мосту. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме. СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
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