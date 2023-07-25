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На Крымском мосту возобновлено движение авто в направлении Кубани

Телеграм-канал: На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани
25 июля 2023, 00:47

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Крымский мост открыли для движения машин со стороны Крыма, пишет оперативный Телеграм-канал.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено с полуострова в направлении Краснодарского края. Со стороны Тамани движение еще перекрыто», — говорится в публикации.

Ночью 17 июля Киев двумя надводными беспилотниками совершил атаку на Крымский мост. В результате взрыва пострадал ребенок, родители девочки погибли. Взрывом также была повреждена автодорожная часть моста. В тот же день было восстановлено движение поездов по Крымскому мосту. Движение автотранспорта осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь в реверсивном режиме. СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#Крымский мост
#движение
#автомобили
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«Народный фронт» задумал исключить Исинбаеву из состава
ОНФ задумал исключить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из состава центрального штаба
24 июля 2023, 23:28

Фото: сайт Кремля

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) намерен исключить из центрального штаба двукратного олимпийского победителя в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, сообщает ТАСС.
В ОНФ уточнили, что собрание центрального штаба движения на особом основании пройдет в заочной форме через вопросное голосование 25 июля.

На повестке дня мероприятия стоит вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба движения.

20 июля пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил поддержку Исинбаевой, отметив, что спортивное сообщество слишком жестко отреагировало на ее заявление, не зная всех подробностей ситуации. Он также подчеркнул, что заслуги олимпийской чемпионки нельзя забывать.

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#Исинбаева
#Народный фронт
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Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей
Минтруд России подготовил проект о выплатах родителям детей, пострадавших в СВО
24 июля 2023, 23:20

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект о предоставлении единовременных выплат родителям детей, ставшими жертвами во время специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов регулятивных актов.
Согласно проекту, семьи, у которых дети в возрасте до 18 лет получили ранения или травмы начиная с 24 февраля 2022 года, могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, что выплата предусмотрена на каждого пострадавшего ребенка и не будет влиять на получение других социальных пособий.

В документе указано, что выплата предназначена для семей, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, которые граничат с зоной проведения СВО — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

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#выплаты
#СВО
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На 74-м году жизни умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
24 июля 2023, 21:24

Фото: РИА Новости/Константин Ившин

На 74-м году жизни после долгой болезни ушёл из жизни бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Уточняется, что Соловьев был главой региона в период с 2014 по 2017 годы.

«В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев», - говорится в сообщении.

Кроме того, принесло соболезнования родственникам усопшего.

Напомним, в октябре 2020 года Соловьев был приговорен судом к 10 годам лишения свободы за взятки на 139 миллионов рублей. Однако позже он был освобожден по состоянию здоровья.

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#Удмуртия
#глава
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Учёные рассказали об аномальных погодных условиях в мире
24 июля 2023, 20:41

Фото: iStock/appledesign

За прошедшую неделю рекордные погодные условия наблюдались по всему миру. «Аргументы недели» собрали данные и подвели итоги.
В Индии в результате стихийных бедствий затопило несколько городов, по улицам плавают крокодилы. В Европе, США и Китае объявлен красный уровень опасности из-за жары. Так в Греции ожидается самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране – 46 градусов по Цельсию. В Германии река Эльба обмелела настолько, что показались «голодные камни» – отметки, которые несколько веков ставили люди, сообщая о засухе и голоде. Продолжать список можно и дальше, но настолько аномальной погоды не наблюдалось уже много десятков лет.

Учёные предупреждают о грядущем продовольственном кризисе, вызванным засухой. Это сильно отразится на экономике многих стран мира, продукты резко поднимутся в цене, уточняет издание «Аргументы недели».

Кроме того, наносят вред природе и люди. В России внесли законопроект, разрешающий вырубать деревья, окружающие озеро Байкал. К счастью, нашлось много противников такого беспредела и принятие закона перенесли до сентября. Учёные из Академии наук России и совет Общественной палаты РФ пытаются противостоять данной ситуации, которая разрушит экосистему крупнейшего озера в мире.

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#погода
#аномалия
#кризис
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Российские школьники завоевали три золотые медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
24 июля 2023, 20:05

Фото: istockphoto/Garsya

Ученики старших классов из российских школ завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной олимпиаде по химии, проходившей в Цюрихе (Швейцария). В состязаниях участвовали 348 старшеклассников из разных стран.
Все четверо членов сборной команды России получили награды. Золотые медали завоевали Никита Перов (11-й класс, Республика Татарстан), Сергей Росляков (11-й класс, Москва) и Вадим Харисов (10-й класс, Республика Башкортостан). Серебряной медали был удостоен Алексей Михеев (10-й класс, Алтайский край), передает ТАСС.

Как рассказали в организационном комитете олимпиады, всего на состязания в Цюрих прибыли 89 делегаций. Соревновались в теоретических знаниях по химии и ставили лабораторные опыты 348 ребят. Следующая, 56-я химическая олимпиада пройдет в июле 2024 года в Саудовской Аравии.

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#олимпиада
#химия
#цюрих
#старшеклассники
#медаль
#Россия
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Подмосковные семьи получат детское пособие сразу за два месяца
24 июля 2023, 18:48

Фото: Минсоцразвития МО

В конце лета более 33 тыс подмосковных детей традиционно получат пособия сразу за два месяца – август и сентябрь. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
По её словам, это отличное подспорье в подготовке ребёнка к школе.
 
В Минсоцразвития Московской области напомнили, что размер пособия зависит от возраста ребёнка и статуса семьи. Оно составляет от 1,2 тыс до 8,5 тыс рублей.
 
Также в этом году по решению губернатора многодетные семьи с низкими доходами получат увеличенную выплату на школьную форму до 10 тыс рублей.
 
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#Минсоцразвития МО
#выплаты
#пособие
#вице-губернатор
#Ирина Каклюгина
#школьники
#дети
#родители
#Московская область
#Подмосковье
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Медведев предложил переименовать Twitter в V и Z
Медведев оценил смену логотипа Twitter, заявив, что где буква X, там и буквы V и Z
24 июля 2023, 18:38

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил смену логотипа Twitter на черно-белую букву Х, отметив, что там, где X, там и Z и V. Об этом он написал в своем аккаунте.
«Что, теперь X? Замечательно! Там, где X, там V и Z», - написал Медведев.
Ранее сообщалось, что владелец социальной сети Twitter обновил логотип мессенджера. Вместо голубой птицы, на сайте изображена черно-белая буква Х. По словам американского миллиардера, логотип социальной сети представлен не в окончательном виде и будет меняться. 

Накануне, Илон Маск расширил суточные лимиты на чтение постов в Twitter до 10 тысяч, объяснив свое решение необходимостью борьбы со «скрепингом». 

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#Медведев
#Twitter
#социальная сеть
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52% подмосковных теплосетей готово к зиме
24 июля 2023, 18:21

Фото: МинЖКХ МО

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы по состоянию на 21 июля проверили и подготовили к работе зимой 52% теплопроводов. Они участвуют в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний теплосетей, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
Тестирование теплопроводов повышенным давлением проводят в 58 муниципалитетах. Выявлено 140 утечек.
 
В семи муниципалитетах теплосети проверены полностью. Среди них - ЗАТО Восход, Зарайск, Лыткарино, Луховицы Павловский Посад, Протвино и Пущино. Сейчас гидроиспытания тепловых сетей в регионе продолжаются.

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#МинЖКХ МО
#теплосети
#подготовка
#зима
#Московская область
#Подмосковье
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Жители Подмосковья жалуются на новые автобусы
24 июля 2023, 18:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Подмосковные жители жалуются на неисправную систему климат-контроля в новых автобусах НЕФАЗ-5299. Издание «Вести Подмосковье» отправило запрос в АО «Мострансавто» и получило объяснение о причинах сложившейся ситуации.
Граждане неоднократно жаловались на систему климат-контроля в новых подмосковных автобусах. Они рассказывают о неработающих кондиционерах и сильном нагреве двигателя, создающем эффект бани на задних сиденьях.

Представители компании «Мострансавто» в беседе с изданием «Вести Подмосковье» подтвердили наличие неисправностей на части автобусов. Они направили на завод-изготовитель просьбу о проведении гарантийного ремонта транспорта в кратчайшие сроки.

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#Подмосковье
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#Мострансавто
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