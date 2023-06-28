На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 3 км

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Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Шлейф пепла распространился на расстояние более 5 км. При этом пеплопад в городе Северо-Курильск не фиксировался. Запах сероводорода также не ощутим.
Эбеко (высотой 1156 м) находится в северной части Парамушира, в 7 км от Северо-Курильска.
Ранее сообщалось, что на острове Ява началось извержение вулкана. РЕН ТВ пишет, что, по данным специалистов, пепел распространяется на расстояние 3,5 км на юго-восток от кратера.
Семеру извергался 12 раз, начиная с вечера 22 июня. Власти призвали население региона Восточная Ява сохранять бдительность.
Эбеко (высотой 1156 м) находится в северной части Парамушира, в 7 км от Северо-Курильска.
Семеру извергался 12 раз, начиная с вечера 22 июня. Власти призвали население региона Восточная Ява сохранять бдительность.
Мария Фирсова