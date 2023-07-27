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На летнюю школу на базе университета «Дубна» съехались ребята с 26 городов России

27 июля 2023, 15:50

Фото: istockphoto / Valeriy_G

Уже седьмой раз летняя школа «Физика. Математика. Информатика» собирает старшеклассников и студентов со всей России на базе университета «Дубна».
На летнюю школу «Физика. Математика. Информатика» съехались ребята с 26 городов России, которые успешно выполнили отборочные испытания, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Летняя школа продлилась 10 дней, за это время старшеклассников и студентов погружали в академическую среду, они успели пообщаться с преподавательским составом дубнинского университета, с учеными ОЭЗ Дубна.

«Задания и эксперименты, традиционный квест «Физики на Волге», экскурсии в лаборатории ОИЯИ, посещение компаний корпорации «Промтех», а также командная разработка проектов. А впереди — выбор дальнейшего пути, профессии, места работы. Возможно, кто-то из участников Летней школы свяжет свою жизнь с Дубной, с нашим наукоградом. Желаю всем удачи!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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В Химках почтили память погибших детей Донбасса
27 июля 2023, 16:01

Фото: администрация г. о. Химки

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова приняла участие в акции памяти детей Донбасса, ставших жертвами украинских атак. Мероприятие провели в колледже «Подмосковье» в Химках.
«В Химках есть Аллея ангелов, которую посадили студенты колледжа. Мы решили, что проведём эту акцию здесь. Сегодня договорились о том, что устроим конкурс на проект памятника, который будет установлен здесь. Облик памятника придумают юные химчане», – поделилась Мишонова.  
 В ходе акции волонтёры вышли с портретами погибших детей, выпустили в небо сотни белых шаров и почтили память жертв войны в Донбассе.
«Девять лет мирное население Донбасса находится под обстрелами. В сентябре прошлого года жители ДНР и ЛНР проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Сегодня Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донбасс. В ходе спецоперации российские военные борются за то, чтобы вернуть людям мирное небо», – сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.  
27 июля объявлено в России Днём памяти детей-жертв военных действий в Донбассе. «Аллея ангелов» появилась в Химках в прошлом году. Студенты, преподаватели и сотрудники газеты «Комсомольская правда» высадили более 150 деревьев в память о погибших детях Донбасса. 
 
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#химки
#акция
#донбасс
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#ксения мишонова
#детский омбудсмен
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Адвокат Захидов: юристы могут потерять свой статус, если будут помогать призывникам
Адвокат Захидов попросил Конституционный суд проверить новую поправку о помощи юристов призывникам
27 июля 2023, 15:42

Фото: IStock/scaliger

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправку, по которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. Внимание на это обратили уже сенаторы, отметив, что это противоречит Конституции РФ.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов также напомнил, что любой гражданин России имеет правило на получение квалифицированной профессиональной юридической помощи. В беседе с «Радио 1» он также обратил внимание на то, что после принятия этого закона, юристам может грозить потеря статуса.  
«Я думаю, что Минюст может прямо сказать адвокатской палате, чтобы защита адвокатов в этой части вообще не осуществлялась. Это вопиющая история, но я допускаю, что в наш замечательный век такое может быть. Поэтому адвокатов, которые сунутся защищать, может ждать прекращение статуса адвоката», — сказал Алишер Захидов.
Он также призвал Конституционный суд обратить внимание на поправку.
«Тут прямой повод, чтобы Конституционный суд обратил внимание на этот перекос, прямое нарушение права на защиту гражданина РФ. Это резко и бросается в глаза, и ничем не мотивировано. Граждане — это свободные люди, у которых есть определённые права», — добавил адвокат.
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#адвокат
#госдума
#призыв
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Подмосковный омбудсмен Фаевская отметила победителей интеллектуальной викторины по праву
27 июля 2023, 15:35

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила благодарственные письма победителям интеллектуальной викторины по праву в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

Торжественная церемония награждения победителей интеллектуальной викторины по праву проходила в рамках мероприятия, посвященного правовому просвещению, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

В мероприятии по правовому просвещению поучаствовали порядка 200 ребят. 

В ходе ​встречи, ребята смогли задать интересующие вопросы подмосковному омбудсмену по правам человека. 

«Ребята задавали очень интересные вопросы, я рассказала им, чем мы занимаемся, какие есть основные права, которые, безусловно, сопряжены с их обязанностями. Очень радует, что детей интересует эта тема, надеюсь, что они узнали много нового на нашей встрече», — рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.

В качестве приза, победители викторины по праву, получили поездку на экскурсию в подмосковный Звенигород в Саввино-Сторожевский монастырь.

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#омбудсмен
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В химкинском ЖК «Рафинад» появится многоуровневый паркинг
27 июля 2023, 15:33

Фото: администрация г. о. Химки

В жилом комплексе «Рафинад» городского округа Химки построят четырёхэтажный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области.
Площадь парковочного пространства превысит 2,5 тыс кв м. Паркинг будет рассчитан на 370 машиномест и 18 мотомест, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Миниполис «Рафинад» – это новый формат жилой застройки. В нём 11 восьмиэтажных домов на 1603 квартиры. Инфраструктура включает более 50 магазинов и кафе, 20 спортивных и детских площадок, многоуровневый наземный паркинг и соседский клуб. 
 
Кроме того, на территории обустроили остров развлечений – зону активного досуга с беговыми дорожками, спортплощадками, площадками отдыха с лежаками у реки и детские игровые комплексы.    На Всероссийском архитектурном конкурсе «Жильё и городская среда – лучшие практики» ЖК «Рафинад» занял третье место в номинации «Среднеэтажные и малоэтажные жилые дома. Проекты».

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#строительство
#минжилполитики мо
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Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне
27 июля 2023, 15:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» дебютировал в подмосковной Дубне, на новой площадке — скейт-парке на Комсомольской набережной.
Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» вызвал интерес у горожан и гостей Дубны, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодежный фестиваль охватил аудиторию от 2 до 7 лет. Малыши совершили заезды на беговелах и самокатах. 

В рамках фестиваля выступили профессиональные экстрималы, а также прошли соревнования спортсменов-райдеров. 


«Пообщался с любителями активного досуга, рассказал о второй очереди строительства скейт-плазы с новыми элементами. Ребята поблагодарили за отличную площадку для тренировок губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, который поддержал этот проект и на начальной стадии, и в дальнейшем развитии. Всей нашей творческой молодежи желаю дальнейшего развития своих талантов и в спорте, и в искусстве», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
Фестиваль завершился рок-концертом. 

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Участок Мытищинской хорды строят с привлечением средств инвестора
27 июля 2023, 14:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Мытищинская хорда - первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора. Концессионером выступает Группа «ВИС», финансовым партнёром Газпромбанк.

Группа «ВИС» будет осуществлять техническую и коммерческую эксплуатацию участка после его ввода. Соглашение с «ВИС» заключено на срок 15 лет. 

«Строительство дороги идёт в соответствии с установленными графиками. В настоящее время из 16 км скоростной Мытищинской хорды в работе находится 13 км. Из 11 мостов и путепроводов, предусмотренных на трассе, активно реализуется 10 — 4 находятся в высокой степени готовности, уложено 3 млн. м³ грунта. На 9 км уложен нижний и верхний слой асфальтобетонного покрытия. В настоящее время на объекте находится свыше 1300 человек и 250 единиц техники«, — сказал первый заместитель генерального директора Группы «ВИС», генеральный директор Производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин. 

Строительство участка хорды ведется с использованием отечественных материалов. Основная масса материалов производится на территории Московской области. 

Строительство ведется с заходом на территорию Пироговского лесопарка, в связи с чем специалисты уделяют пристальное внимание экологической безопасности. В районе соприкосновения новой трассы с лесопарком ведется строительство накопительных резервуаров для сточных вод. 

«У нас практически по одному локальному очистному сооружению на 1 км дороги. Все воды, которые собираются у трассы, будут идти через ливневую канализацию и подлежать очистке, что во многом отличает эту дорогу от других. Кроме основного хода, который связывает Дмитровское, Осташковское и Ярославское шоссе, проектом предусмотрено строительство развязок в населенных пунктах, прилегающих к этой трассе. Самая крупная из них — в районе Осташковского шоссе, её площадь — 1,5 км². Помимо основного хода, мы ещё реконструируем часть городской сети», — рассказал директор проекта ООО «ПФ «ВИС» Александр Максаков.

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#строительство
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#минское шоссе
#трассы
#участок
#человек
#специалисты
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На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов
Минцифры: Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах»
27 июля 2023, 14:41

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Россияне смогут оплачивать земельный, транспортный налог и НДФЛ через портал «Госуслуги», об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Для того, чтобы пользователям портала могли приходить уведомления, необходимо направить в ФНС свое согласие на их получение.

Отмечается, что через приложение появится возможность оплачивать земельный, транспортный налог и НДФЛ. Физические лица смогут экономить время, ограничив поездки на почту или в отделение ФНС. 

Уведомления на оплату налогов будут приходить ежегодно, не менее чем за 30 дней до 1 декабря, уточнили в пресс-службе ведомства. 

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#госуслуги
#налоги
#россия
#оплата
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Первый участок Мытищинской хорды будет готов к открытию в начале следующего года
27 июля 2023, 14:22

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по строительству хорды, также, проехал за рулём автомобиля по одному из участков дороги, находящимся в высокой степени готовности.
Мытищинская хорда — это участок, протяжённостью 10 километров, от Афанасовского до Пироговского шоссе. Работы на этом участке ведутся с опережением графика. Участок дороги запустят досрочно в январе следующего года, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Введение этого участка хорды позволит сократить путь из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню вдвое. На данный момент этот путь занимает порядка одного часа. 
«Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живёт в городском округе Мытищи, Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. 
Мытищинская хорда станет дублёром одного из самых интенсивных участков МКАДа на севере.


На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 46%. 
«Общая протяжённость трассы — 16 км. Работы ведутся активно, на части дороги уже уложено два слоя асфальта, а к сентябрю уложим и верхний слой. Также установим шумозащитный экран, мачты освещения, сделаем ливнёвки. Расчетный трафик этой дороги после запуска в январе — около 25 тыс. автомобилей в сутки. Здесь очень интенсивное движение, в Мытищах проживает много людей, у них большой запрос на современную дорожную инфраструктуру», — рассказал губернатору Подмосковья заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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150 тыс пользователей «Добродела» участвовали в сборе предложений по ремонту дорог.
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Мосгорсуд приговорил к 9 годам колонии арбитражную судью
Арбитражная судья Елена Кондрат приговорена к 9 годам заключения за коррупцию
27 июля 2023, 14:12

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд приговорил арбитражную судью Елену Кондрат к 9 годам лишения свободы по громкому делу о коррупции.
За вознаграждение, бывшая судья, просила одну из своих коллег не привлекать к ответственности фигурантов дела. Коллега судьи обратилась в правоохранительные органы и рассказала о просьбе Кондрат.

После возбуждения уголовного дела, судья некоторое время скрывалась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.  Отмечается, что сторона обвинения запрашивала для подсудимой 11, 5 лет лишения свободы, но суд решил назначить женщине 9 лет колонии.

Свою вину бывшая сотрудница Арбитражного суда не признала. 

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