На летнюю школу на базе университета «Дубна» съехались ребята с 26 городов России

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Летняя школа продлилась 10 дней, за это время старшеклассников и студентов погружали в академическую среду, они успели пообщаться с преподавательским составом дубнинского университета, с учеными ОЭЗ Дубна.
«Задания и эксперименты, традиционный квест «Физики на Волге», экскурсии в лаборатории ОИЯИ, посещение компаний корпорации «Промтех», а также командная разработка проектов. А впереди — выбор дальнейшего пути, профессии, места работы. Возможно, кто-то из участников Летней школы свяжет свою жизнь с Дубной, с нашим наукоградом. Желаю всем удачи!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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