На Лобненском шоссе построили подъезд к деревне Чашниково

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«Строители уложили асфальтобетонное покрытие на подъездной дороге к деревне Чашниково. В ближайшее время начнут наносить дорожную разметку и установят дорожные знаки. В районе улицы Промышленной и 2-го Северного проезда строят пешеходные переходы», – рассказал министр транспорта региона Алексей Гержик.Сейчас на шоссе завершается переустройство инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации. Завершить работы планируют в IV квартале этого года.
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