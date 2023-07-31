На Лобненском шоссе смонтировали пролёт надземного перехода

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«Монтаж конструкции длиной свыше 47 м проводился по ночам, чтобы не мешать движению транспорта. Масса металлоконструкций превысила 62 тонн. Новый переход обеспечит безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будет оборудован с учётом потребностей маломобильных граждан», – поделился планами зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.До конца года будет построен ещё один надземный пешеходный переход – в районе 2-го Северного проезда. Работы проводятся в рамках реконструкции Лобненского шоссе. Полностью завершить реконструкцию планируют в IV квартале этого.
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